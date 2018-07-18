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18 Temmuz 2018 17:50

Çileğin fiyatı el yakıyor

Yaz aylarının sevilen meyvelerinden çileğin tezgahlardaki fiyatı adeta el yakıyor.

Çileğin fiyatı el yakıyor

18 Temmuz 2018 17:50


Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi’nde kurulan Kapalı Pazar’daki tezgahlarda çileği gören vatandaşların yüzü önce gülerken fiyatına göz atanların yüzü düşüyor. Fiyatları normalin üzerinde bulan vatandaşlar, mevsimi olmasına rağmen daha önce kilolarda aldığı meyveden gramaj üzerinden alabiliyor. Fiyatların düşüşüyle daha iyi satış yapacaklarını belirten çilek satıcısı Ali Demirbaş, “Çileklerimiz İnegöl’den geliyor. Kilosunu 10 TL’ye satıyoruz. Fiyatlar şu an biraz pahalı ama yine de satışlarımız güzel gidiyor. Allah’ın izniyle fiyatlar 15-20 güne düşer o zaman daha çok talep olur" ifadelerine yer verdi.




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