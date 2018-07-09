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09 Temmuz 2018 13:57

Cilt dostu üzüm tezgahlarda

Bilecik’te yazın vazgeçilmez meyvesi üzüm tezgahlarda yerini alırken, cilt dostu üzümün kilosu 8 TL’den satılıyor.

Cilt dostu üzüm tezgahlarda

09 Temmuz 2018 13:57


Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi’nde kurulan Kapalı Pazar’daki tezgahlarda üzümü gören vatandaşların yüzü gülerken, fiyatı el yakıyor. Kilosunun 8 lira olması sebebi ile istedikleri satışı gerçekleştiremeyen üzüm satıcısı Bahattin Çalık, "Üzümlerimiz Mersin’in Tarsus İlçesinden geliyor. Kilosunu 8 TL’ye satıyoruz. Biz böyle kaplara koyduk bunlar yaklaşık 1 kilo geliyor. İlk çıkım olduğu için gören alıyor, yani çok fazla talep yok şuanda. Haftaya 5 TL’ye düşer, o zaman tabii ki alıcısı daha fazla olur" dedi.



İçinde yok yok


Öte yandan uzmanlar üzümü A vitamini, B1 vitamini, C vitamini, E vitamini, demir, kalsiyum, potasyum, sodyum, magnezyum ve fosfor gibi vitaminler ve mineraller açısından oldukça zengin bir besin olarak ifade edilirken, bu meyvenin kansere karşı koruma, stresi azaltma, cildin yaşlanmasını geciktirme gibi faydaları olduğunu belirtiliyorlar.




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