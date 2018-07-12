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12 Temmuz 2018 11:59

Cilt maskesi olarak kullanılan karadut tezgahlarda yerini aldı

Bilecik’te pazar tezgahlarında karadutun kilosu 10 TL’den satışa sunulurken, en çok talebi yüz maskesi yapmak isteyen kadınlardan görüyor.

Cilt maskesi olarak kullanılan karadut tezgahlarda yerini aldı

12 Temmuz 2018 11:59


Cildi gençleştiren, saç sağlığını da olumlu etkileyen karadut kadınlar tarafından ilgi görüyor. Cildi gençleştiren meyve olarak bilinen karadutu kadınlar cilt maskesi ve bakım ürünü olarak kullanıyor. Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesinde kurulan Kapalı Pazar tezgahlarında yerini alan karaduta en çok kadınların ilgi gösterdiğini belirten karadut satıcısı Umut Küçük, “Karadutun kilosu 10 TL’den satışa sunuyoruz. Genel olarak sadece kadınlardan çok talep görüyoruz. Cilt ve saç sağlığına iyi geldiği belirtiliyor. Genel olarak talep, güzel fiyatlar ilerleyen zamanlarda da düşer” dedi.




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