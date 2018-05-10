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10 Mayıs 2018 15:20

Çobandere parkında Hıdırellez kutlaması

Bolluk ve bereketin habercisi kabul edilen Hıdırellez, bu yıl da Osmaneli’nin Camikebir mahallesi Çobandere parkında kutlandı.

Çobandere parkında Hıdırellez kutlaması

10 Mayıs 2018 15:20


Yağışlı havaya rağmen yoğun katılımla gerçekleşen etkinliğe, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin Yardımcısı Hayati Kaba, AK Parti İlçe Başkanı Mefaret Göbekçi, AK Parti Kadın kolları Başkanı Fatma Kaya Osmaneli Müftüsü Sadık Erenbaş ve çok sayıda davetli katıldı.


Hıdırellez etkinliği, Çobandere camisinde Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve ilahiler ile başladı. Osmaneli İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş tarafından dua yaptırıldı.


Camii çıkışında konuşan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin “Hıdrellez Bayramı’nın Türklerde asırlardan bu yana devam eden bir gelenek olduğunu söyledi. Bu günün Türk geleneklerine kutlanan mevsimlik bayramlardan bir tanesi olduğunu belirten Şahin, “Yaz mevsiminin başlangıcı nedeniyle bu günün insanlara bolluk, bereket ve sağlık getireceği inanılır. Ve asırlardır insanlarımız bu günde dilek ve dualar edip yılın kendilerine iyilikler getirmesini dilerler. Anadolu’da hala görkemli törenlerle kutlanan Hıdrellez Bayramı, insanlık tarihinde çok eski zamanlardan beri kutlanmaya devam ediliyor. Farklı zamanlarda farklı isimler altında kutlansa da Hıdrellez motiflerine pek çok yerde rastlanmak mümkündür. Baharın gelişi ve doğanın canlanması insanlar tarafından bayramlarla kutlanması gereken bir durum olarak algılanmıştır” dedi.


Konuşmanın ardından etkinlik, şifalı pilav ve ayran ikramı ile sona erdi.




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