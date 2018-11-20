Çocuk Hakları Günü'nde tiyatro keyfi yaşadılar

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 13. Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali kapsamında sahne alan Çizmeli Kedi Çocuk Tiyatrosuna Bilecikli çocuklar akın ederken, ücretsiz olarak gösterilen tiyatro öncesi çocuklar bir de haklarını öğrendiler.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde kurulan Çocuk Hakları Masası kurduklarını anlatan Hülya Eçen Çalışkan, "Çocuk Hakları Masasına oturan çocuklar, burada ellerinde çocuk hakları ile ilgili bilgilerin olduğu pankartlar verdik. Çocuk Hakları ile ilgili broşür ve bilgilendirme metinlerinin dağıtıldığımız etkinlikte çocuklar sahip oldukları hakları dile getirdik" dedi.

Öte yandan amaçlarının çocuk haklarına dikkat çekmek ve bu konuda toplumda farkındalık oluşturmak olduğunu kaydeden Hülya Eçen Çalışkan, Bilecik Belediyesi olarak her yıl Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlediklerini sözlerine ekledi.