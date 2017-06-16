Çocuklar Pıtırcık Kapalı Çocuk Oyun Evi’nde eğleniyor

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’nın çocuklara, 12 adet yeni oyun alanı ve parklar ile birlikte çocukların hizmetine sunduğu Pıtırcık Kapalı Oyun Evi, küçük konuklarını ağırlamaya devam ediyor. İçerisinde oyun evleri, top havuzu, kaydıraklar, şişme oyun alanları yanı sıra; birçok jetonlu oyuncak bulunan Kapalı Oyun Evi, çocukların eğlenceli anlar yaşamasını sağlıyor. Anne ve babaların çocuklarını belirli süre dahilinde emanet edebildiği Kapalı Oyun Evinde çocuklar, kendileri için hazırlanan Eğitim ve Kreş Odasında uzman kişiler eşliğinde verimli ve eğlenceli anlar yaşıyor.