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24 Haziran 2017 11:13

Çocuklar Pıtırcık Oyun Evi’nde hem öğreniyor hem eğleniyor

Bilecik Belediyesi tarafından çocukların hizmetine sunulan Bilecik Pıtırcık Kapalı Oyun Evi’nde çocuklar hem öğreniyor, hem eğleniyorlar.

Çocuklar Pıtırcık Oyun Evi’nde hem öğreniyor hem eğleniyor

24 Haziran 2017 11:13


Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’nın çocuklara 23 Nisan Çocuk Bayramı hediyesi olarak hizmete sunduğu Pıtırcık Çocuk Evi, çocuklara eğlenme imkanı verirken, ailelerin de gönül rahatlığı ile çocuklarını teslim edecekleri, uzmanlarla hizmet veriyor.


Çocuk Gelişimi ve Gençlik Hizmetleri Uzmanı İpek Eriş, Bilecik Belediyesi Pıtırcık Çocuk Oyun Evin Eğitim Salonunda verilen hizmetler hakkında yaptığı açıklamada, “Belediyemiz tarafından çocuklarımız için hazırlanan Oyun Evi, çocuklarımız ve ailelerine hizmet vermeye başladı. Çocuklarımızın birçok oyun grubunda eğlendiği Oyun Evinde ayrıca yaratıcı ve özgür ortamda kendilerini geliştirmeleri ve küçük kas ile motor gelişimlerini desteklemek, erkeklerimizin daha çok oyun malzemeleri ile oynamalarını, kızlarımızın da annelerine mutfakta yardım etmeleri için burada güzel aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda bizler uzman eğitmenler olarak çocuklarımızı yetiştiriyor ve en güzel hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Diğer yandan çocuklarımızın okula ilişkin deneyimlerini artırma ve onları alıştırmak için bütün anne ve babaları bir saatliğine de olsa Pıtırcık Çocuk Oyun Evi Eğitim Salonlarına bekliyoruz. Pıtırcık Oyun Evi Eğitim Salonumuzda çocuklarımız, 1 saati 10 lira, yarım saati 7 TL karşılığında bu hizmeti alabilecekler. Eğitimi salonumuzun en güzel işlevlerinde birisi de çocuklarımız burada eğlenirken, aynı zamanda anne ve babalar çocuklarını bizlere emanet edip, dinlenme ve vakit geçirme imkanı bulabilecekler” dedi.


Öte yandan, Çocuk Gelişimi ve Gençlik Hizmetleri Uzmanı İpek Eriş, ailelerin çocuklarını, hem eğlendirmek hem de emanet etmek için Pıtırcık Çocuk Oyun Evinin bayramda da hizmet vereceğini söyledi.




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