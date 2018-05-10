Çocuklarınızı kimyasal oyuncuklardan uzak tutun

Bilecik Belediye Başkanlığı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ortaklığında gerçekleşen Oyuncak Sanatı ve Yöresel Bez Bebek sergisi Yaşayan Şehir Müzesinde yapıldı. Programa Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti Bilecik Milletvekili aday adayı Selim Yağcı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Gürkan Haşit ve çok sayıda davetli katıldı.

"Amacımız çocukların kimyasal maddelerden, plastiklerden uzak bir oyuncak alanı oluşturmak"

Oyuncak Sanatı ve Yöresel Bez Bebek sergisinin Oyuncak Sanatı sorumlusu Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Esra Ayeş Aslan, yaklaşık 120 öğrencinin bu sergide emeği olduğunu anlatarak "Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi 2’nci sınıf öğrencilerimle Eğitim Materyal dersi kapsamında yaptığımız bugün bazı oyuncaklarımızı burada bugün sergiledik. Öğrencilerimizin 6 aylık emeklerinin sonuçlarında birçok materyal ortaya çıktı. Buradaki önceliğimiz aslında bizim okul öncesinde çocukların kimyasal maddelerden, plastiklerden uzak bir oyuncak alanı oluşturmak. Çocuklara biz en iyi şekilde oyunlarla buluşturmak ve oyunla nasıl sevdirebiliriz. Eğlenerek öğrendikleri oyuncaklar yapmayı planladık ve bunu gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.

"Çocuklarımızı kimyasal oyuncaklardan uzaklaştıralım"

Öğretim Görevlisi Esra Ayeş Aslan, çocuklu ailelere uyararak, "Buradan sizin vasıtanızla bütün ebeveynlere seslenelim. Bizler projeler ile çocukları en az şekilde kimyasallardan uzaklaştırmayı planlıyoruz. Aslında bu Avrupa’da, Amerika’da çok fazla daha önce geçilen bir sistem. Ama okul öncesi kurumlarında ahşap oyuncaklara yer vermek. Dileriz ki buradan yetkililerde duyar sesimizi ve okul öncesi zorunlu hale gelir. Plastik, kimyasal, renkli, kokan oyuncakları atarız ve artık daha kendi elimizle yaptığımız organik kumaşlarla, keçelerle, tahtalarla, ahşaplarla yaptığımız oyuncakları çocuklarımıza sunun. Çocuklarımızı kimyasal oyuncaklardan uzaklaştırıp bir el birliğiyle bir işbirliği yapalım ve artık ahşap oyuncaklarla oynamalarına vesile olalım" dedi.

Öte yandan Öğretim Görevlisi Esra Ayeş Aslan, bu ürünlerin satışı olmadığını ve bir köy okullarına bağışlamayı planladıklarını söyledi.