Çömleğe kadın eli değiyor

İlçeye bağlı Kınık köyünde uzun yıllardır sürdürülen geleneksel el sanatlarından çömlekçilik, burada ayakta tutulmaya çalışılıyor. İlçedeki ustalar, bölgenin hem kültürel kimliğine hem de turizmine katkı sağlıyor. Pazaryeri Halk Eğitim Kültür Sosyal ve Spor Kulübü Dernek Başkanı Sedat Büyük, yaptığı açıklamada "Bölgemizde icra edilen geleneksel el sanatımıza sahip çıkma adına, sayıları günden güne azalan güzide ustalarımıza umut olmak, onları ayakta tutmak ve çömlekçilik sanatımızı sürdürülebilir kılmak, gelecek nesillerimize de aktarabilmek için Pazaryeri Kaymakamlığı himayelerinde ilçemizde istekli olan kadınlara yönelik bir proje geliştirdik. Pazaryeri Halk Eğitim Kültür Sosyal ve Spor Kulübü Derneğimiz tarafından yürütülecek olan proje sayesinde kadın bireylerimiz meslek sahibi olacak, KOSGEB sertifikalarını alarak devlet desteği ile girişimci olmaları adına teşvik edilecekler, iletişim ve becerilerini geliştirerek tasarladıkları özellikli ürünlerden gelir elde etmeleri sağlanacak ve istihdamlarına katkıda bulunmuş olunacaktır. Proje, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının destekleriyle; Pazaryeri Kaymakamlığı, Pazaryeri Belediye Başkanlığı, Bilecik Şeyh Edebalı Üniversitesi, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Kosgeb ve Bilecik İşkur İl Müdürlüğünün katkılarıyla yürütülecektir. Proje iki ayaklı olup bir ayağı Pazaryeri’ndeki kadınlarımıza diğer ayağı ise Bilecik merkezdeki engelli kadınlarımıza uygulanacaktır. Kurs eğitimi, 18 Eylül 2018 tarihinde başlayacak ve 6 ay sürecektir. Ben şahsım ve derneğim adına projeye destek veren tüm kamu kurumlarına teşekkür ediyorum" dedi.