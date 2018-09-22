Çöplükte yağma

Bilecik'te, ünlü bir süpermarkete ait tarihi geçmemiş, ancak paketleri ıslanan ürünler yanlışlıkla geri dönüşüm tesisi yerine şehir çöplüğüne dökülünce olanlar oldu. Durumu fark eden vatandaşlar, çöplüğe dökülen ürünleri yağmalamaya başladı, durumu fark eden belediye ekipleri geri kalan malzemeleri iş makineleri ile gömdüler.

Alınan bilgilere göre; dünyaca ünlü bir süpermarkete ait İstanbul deposu geçtiğimiz gün yağan sağanak yağış sonrası sel bastı. Sel sonrası içinde gıda maddelerinin bulunduğu koliler ıslanınca tarihi geçmemiş ürünler BİOSUN Bilecik Katı Atık Entegre Tesisi'ne geri dönüşüm için bir kamyona yüklenerek kentte gönderildi. Kamyon sürücüsü yanlışlıkla ürünleri Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesinde Karaçay Mevkiinde bulunan şehir çöplüğüne döktü. Bu gören vatandaşlar ıslak kolilerin içinde ambalajlı şekilde hiç bir zarar görmemiş makarna, şeker ve buna benzer temel gıdaları araçlarına yüklemeye başladılar. Durumu öğrenen Bilecik Belediyesine ait zabıta ekipleri hemen olay yerine giderek vatandaşları uzaklaştırdı. Belediye ait bir kepçe olay yerinde kazdığı büyük bir çukura gömülen gıda maddelerin bir kısım vatandaşın işine yararken, biz kısmı da alamadan evlerine döndü.

Yetkililer, ilgili süpermarket firmasının, paketleri zarar gören gıda malzemelerini geri dönüşüm için kendilerine göndermeyi talep ettiklerini belirterek, "Bir kamyona yüklenin malzemeler Bilecik'e gönderildi. Ancak kamyon sürücüsü, yanlışlıkla malzemeleri tesisler yerine yakınında bulunan çöplüğe döküp gitmiş. Kendisine ulaşarak bu bilgiye öğrendik. Malzemeler içinde günü geçmemiş ve sadece paketleri ıslanmış olanlar çevredeki vatandaşlar tarafından toplanmaya başlandı. Durumu öğrenince olaya müdahale edildi, kalan ürünler iş makineleri ile toprağa görümdü" diye belirttiler.