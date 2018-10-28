Cumhuriyet anısına bin 1923 fidan toprakla buluştu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Cumhuriyetin ilanının 95. yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı. Törenlerde Bozüyük Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 95. yılı anısına yaptırılan 'Yükselen Türkiye' anıtı hizmete girdi. Burada anıtın hayırlı ve uğurlu olması temennileri ile birlikte fotoğraf çekimi yapıldıktan sonra protokol üyeleri tarafından vatandaşlara Cumhuriyet'in ilan edildiği yıl olan 1923'ü temsilen bin 923 adet fidan dağıtımı yapıldı.

Programın devamında Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde Özel Sınav Lisesi tarafından hazırlanan “Atatürk ve Cumhuriyet” konulu fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Heyet, sergiyi gezerken Okul Müdürü Ömer Boğaz serginin 55 fotoğraftan oluştuğunu belirterek “Bu yıl sergimize Atatürk'ün Bozüyük'e gelişi ile ilgili fotoğrafları da kattık. Ayrıca Bozüyük'te geçmiş dönem Cumhuriyet kutlamalarına ilişkin önemli gördüğümüz fotoğrafları da sergiliyoruz” dedi.

Sergi açılışının ardından tüm protokol üyeleri ve vatandaşlar bin 923 adet fidanın toprakla buluşacağı Kent Ormanı'nda hazırlanan fidan dikim alanına hareket etti. Burada kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Anısına bin 923 Adet Cumhuriyet fidanımızı toprakla buluşturduk. Cumhuriyetimizin teminatı çocuklarımız gibi, büyüyen her fidanımız da yükselen Türkiye'mizin simgesi olacak. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Programlara Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Bkm. Yzb. Murat Günhan, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Aktay, Bilecik Orman İşletme Müdürü Erkan Yurt, Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, Müftü Mustafa Topal, TSO Başkanı Buğra Levent, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, muhtarlar, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.