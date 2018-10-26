Cumhuriyet Bayramı'nda Gökçe Bozüyüklü hayranları ile buluşuyor

Bozüyük'te Cumhuriyetin ilanının 95'inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Bozüyük'te yapılacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 28 Ekim Pazar günü saat 13:00'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başlayacak. Ardından bin 923 adet fidan dağıtımı yapılarak saat 13:30'da Metristepe Kültür Merkezi'nde hazırlanan Atatürk Fotoğrafları Sergisi'nin açılışı gerçekleştirilecek. Programın devamında ise saat 14.00'te Kent Ormanı'nda fidan dikimi etkinliği yapılacak. Programın Cumhuriyet Meydanı'nda ve akşam saatlerinde yapılacak bölümünde ise Cumhuriyet'in ilan edildiği yıl olan 1923'ü temsilen saat 19.23'te lise öğrencilerinin Türkiye Haritası kareografi gösterisi ve havai fişek gösterisi yer alacak. Ayrıca sevilen sanatçı Gökçe, Bozüyüklü hayranları ile buluşarak Bozüyüklülere unutulmaz bir bayram yaşatacak.

Etkinliklerin ikinci günü olan 29 Ekim Pazartesi günü kutlamalar sabah saat 09.15'te Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde tebriklerin kabulü ile başlayacak. Bayram kutlamaları ardından saat 10.00'da Bozüyük Spor Kompleksi Çim Sahada yapılacak törenler ile devam edecek. Etkinliklerin çim sahada yapılacak olan bölümünde; halkın ve öğrencilerin bayramının kutlanması ve diğer programlar ile devam edecek.