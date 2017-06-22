Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 11:32

Cumhuriyet Mahallesi’nde binlerce kişi hep birlikte oruç açtı

Bilecik Belediyesi tarafından mahallelerde kurulan sevgi, kardeşlik ve paylaşma sofrasının sonuncusu Cumhuriyet Mahallesinde kuruldu.

Cumhuriyet Mahallesi’nde binlerce kişi hep birlikte oruç açtı

22 Haziran 2017 11:32


Cumhuriyet Meydanında kurulan iftar sofrasına, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ve eşi Fatma Yağcı da katılarak, vatandaşlarla birlikte oruçlarını açtı. İftar programında konuşma yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, mahalle sakinlerinin aynı sofrada oruç açtığını, birlik ve beraberlik tablosunun oluştuğunu ifade ederek, ”Her zaman söylediğimiz gibi Ramazan sevgi ve hoşgörü ayı, yardımlaşma ve paylaşma ayı. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en üst düzeye çıktığı bir ay. Çok şükür bizler, Ramazan ayı boyunca, Dirilişin, Kuruluşun ve Kurtuluşun Şehri Bilecik’imizde şehrimizin her bir noktasında geleneklerimize uygun şekilde birlik ve beraberlik içinde değerlendirdik. Cenabı Hak yapmış olduğumuz ibadetleri dergahında kabul buyursun. İşte şimdi Ramazan ayına elveda ettiğimiz zaman dilimindeyiz. Bu akşam bütün İslam alemi olarak Ramazan ayının içinde bulunan ve birçok sırrı barındıran Kadir Gecesini idrak edeceğiz. Cenabı Allah bu gecemizi ve bayramımızı mübarek eylesin” dedi.



“Gerçekleştirilen bu organizasyonlar gerçekten büyük emek ve gayretlerle oluyor”


Bilecik Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca düzenlenen iftar organizasyonunun önemine değinen Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, ”Gerçekleştirilen bu organizasyonlar gerçekten büyük emek gayretler ile oluyor. Ben bu anlamda öncelikle böyle organizasyonların koordinasyonunu yapan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz çalışanları ve Müdürümüz İsmail Cihan’a, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanlarıma, teşekkür ediyorum. Diğer yandan yemeklerin yapılmasında emek veren aşçılarımız ve dağıtıcılarımıza, masaları ve sandalyeleri kuran gençlerimize, her akşam bizleri sesleri ile karşılayan musiki ekibindeki arkadaşlarımıza, çocuklarımızın eğlenceli anlar yaşamasını sağlayan Ahmet Bey ve ekibi ile güvenliği sağlayan güvenlik güçlerimiz ve zabıta ekiplerimiz çok teşekkür ediyorum. Ben şimdiden bütün İslam alemi ve hemşehrilerimizin Kadir Gecesi ve bayramını tebrik ediyorum. İnşallah burada olduğu gibi gelecek zaman dilimleri içerisinde daha iyi şartlarda, sağlık ve sıhhat içinde bir arada olmayı bizlere nasip etsin, nice bayramlara ulaştırsın” diye konuştu.


Güzel anların yaşandığı iftar programında çocuklar da kendileri için hazırlanan oyun ve eğlence alanında gönüllerince eğlenirken, kendilerine ücretsiz verilen pamuk şeker ve patlamış mısır ile sevindiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
BİLECİK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:07
  • Güneş :05:24
  • Öğle :13:13
  • İkindi :17:12
  • Akşam :20:41
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!