Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesinde, unutulmaya yüz tutmuş 32 altın sanatın sonuncusu olarak dibekte bulgurlar dövüldü, değirmende geçirildi, yüzyıllık gelenek Bilecik'te yaşatıldı.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik TSO Başkanı Şükrü Keskin, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk'ün katılımı ile gerçekleşen etkinlikte Başkan Can, değirmenden kadınların söylediği maniler eşliğinde buğdayı una çevirdi. Ardından AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, bulgur döverek, o günleri yad ettiler.

"Yaşayan Şehir Müzesi'ni kurarken bir hedefimiz vardı"

Yapılan 32 etkinliğin sonuncusu olan bulgur dövme geleneğini hakkında bilgi veren AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Yaşayan Şehir Müzesi'ni kurarken hedeflerinin olduğunu ifade ederek, "Gerçekten Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi'ni kurarken bir hedefimiz vardı. Bir taraftan geleceğe yönelik olarak insanlarımıza hedef belirlerken diğer taraftan da geçmişimizdeki izleri geleceğe taşımayı hedefliyorduk. İsmini bilinçli olarak Yaşayan Şehir Müzesi olarak koyduk. Bu tarihsel özelliklerimizi ve güzelliklerimizi sergilerken unutulmaya yüz tutmuş geleneklerimizi ve göreneklerimizi de bizzat hayata uygulayarak yaşatmayı ön plana aldık" dedi.

"Unutulmaya yüz tutmuş meslek dallarını gençlerimize öğretmenin gayretindeyiz"

Yağcı, konuşmasının devamında, unutulmaya yüz tutmuş meslek dallarını müzede yaşatarak ve uygulayarak gençlere ve halka öğretmenin çabası ve gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek, "Bu yıl müzemizin çalışma programı içerisinde yer alan 32 adet unutulmaya yüz tutmuş meslek dalını bizzat müzemizde yaşatarak, uygulayarak halkımıza gençlerimize öğretmenin çabası ve gayreti içerisinde olduk. İşte bugün de gerçekten Bilecik'te yıllardır kışa hazırlanırken geleneksel olarak yapılan bir bulgur dövme, bulgur öğütme ve bulguru hazırlama törenimiz vardı. Bulgur öncelikle kaynatılır ve tabi ki kurumaya bırakılır güneşli havalarda artık biraz da güz ortamı içerisinde hasat bittikten sonra yapılan özel onun için buğdaylar ekilir. O bulgurluk buğdaylar ayrı olur ve o kurumaya yüz tuttuktan sonra o ıslak halde kaynamış halde de yenilir aynı zamanda. Daha sonra ona ilişkin olarak bulgur dövülür ve bu noktada dövülen bulguru değirmenlerde değişik eslaflarda o taşların özellikleri değişir. Şimdi kısır diyorlar, çiğ köfte bulguru diyorlar veya pilavlık bulgur ayrı, ayrı şekillerde bir eğlence ortamı içerisinde manilerle az önce yaşattığımız şekilde çekilir ve kış geldiğinde de eşle dostla afiyetle yenilir. İşte birçok meslek yapımı aşure yapımı, salça yapımı, köy ekmeği yapımı ve ikramı işte bizim mantımızın yapımı yufka yapımı ve meslek dalları arasında hasırdan kilime varıncaya kadar birçok 32 adet meslek dalına ilişkin bir çalışmayı gerçekleştirdik" dedi.

Konuşmaların ardından müzenin resim sergisinin gezilmesi ve aşure ikramının ardından etkinlik sona erdi.