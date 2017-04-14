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14 Nisan 2017 15:11

“Dikkat Eder Misiniz?“ projesi kapanış töreni

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Engelliler Destek Programı (EDES) kapsamında yapılan “Dikkat Eder Misiniz?” aktivite bozukluğu ve dikkat eksikliği olan öğrencilerin tanılaması projesinin kapanış töreni yapıldı.

“Dikkat Eder Misiniz?“ projesi kapanış töreni

14 Nisan 2017 15:11


Bilecik Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda yapılan kapanış törenine; Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Bilecik Belediye Başkan vekili Kadri Şentürk, Bilecik İl Planlama Müdürü İbrahim Bektaş, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Programda konuşma yapan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, çocukların aslında akademik anlamda bir problemlerinin olmadığını belirterek, ”Dikkat eksiklikleri yaşadıkları için ve bir yerde odaklanıp sabit kalabilme problemi akademik olarak başarısızlık gösteriyorlar. Bizler bu çocuklara bir farkındalık oluşturabilirsek dikkatlerini yoğunlaştırabilme konusunda, sosyalleşme konusunda onları kazanabilirsek toplumda bu anlamda akademik başarılarında kendilerini geliştirmelerinde fırsat sağlamış olacağız. Öğrencilerimiz zihinsel bir yetersizliğe sahip değiller. Sadece dikkat eksiklileri ve hiperaktivite bozuklukları var. Biz dikkat eder misiniz diyerek etrafımızda bu şekilde bireyler olduğunu bizim onlara biraz daha dikkat ederek destek sağlamamız gerektiğini bir farkındalık oluşturmak istediler” dedi.


Fazilet Durmuş’un konuşmasının ardından Proje Koordinatörü Mustafa Kan, proje hakkında slayt gösterisiyle bilgi öğretmenlere ve öğrencilere bilgi verdi. Konuşmalardan sonra Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş tarafından aktivite bozukluğu olan öğrencilere kitap setleri hediye edilerek, program sona erdi.




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