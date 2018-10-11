Direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla atan otomobilinde yaralandı

Bilecik'te seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'te Osmaneli ilçesine seyir halinde bulunan 11 AAE 380 plakalı otomobil sürücü Ebru Yılmaz, ilçe girişindeki Atış Alanı Mevkinde aracın lastiği yol kenarındaki mıcıra kaptırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç kısa bir süre sonra takla atarak durabilirken, kazada sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kazada kullanılmaz hale araç çekici yardımıyla kaldırıldı.