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16 Mayıs 2018 11:16

Direksiyonsuz otomobille dehşet saçtı

Bilecik’te direksiyonu olmayan ve kontrol için bir aparatın takıldığı otomobilin duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Direksiyonsuz otomobille dehşet saçtı

16 Mayıs 2018 11:16


Edinilen bilgilere göre kaza, Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Caddesi’nde meydana geldi. Umut Ş. idaresindeki 11 SH 337 plakalı otomobilin farlarının açık olmadığını fark eden polis ekipleri, sürücüyü uyarmak için yöneldikleri esnada, aracın kontrolünü kaybeden Umut Ş. su aktarma hattının duvarına çarptı. Kaza sonrası hemen otomobilin yanına gelen polisler, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı Umut Ş. ve eşi Fatma Ş.’yi Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı.



Polisler gördüklerine inanamadı


Kaza sonrasında olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri, gördükleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Otomobilin direksiyonunun olmadığını tespit eden polisler, kontrol sağlanması için araca sadece bir aparat takıldığını gördü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.




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