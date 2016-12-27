Diğer
Kategoriler
27 Aralık 2016 17:33

Diriliş Başkanları Bilecik İl Başkanı Bilal Salık:

Diriliş Başkanları Bilecik İl Başkanı Bilal Salık:

27 Aralık 2016 17:33

Diriliş Başkanları Bilecik İl Başkanı Bilal Salık, son günlerde sosyal medya ve telefonlar üzerinden MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ses kaydı diye yayınlanan kaydın Fidan’a ait olmadığını belirtti.
Diriliş Başkanları Bilecik İl Başkanı Bilal Salık, yayımladığı basın bildirisinde, son günlerde gerek sosyal medyada gerekse telefonlar üzerinden yayılan ses kaydının, amacı ve maksadını aşan kişi veya kişilerce MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ses kaydı diye ek isimle yayılmış bulunmakta olduğunu kaydetti. Salık, “Anlaşılmalı ki bu ses kaydı, Diriliş Başkanları Genel Başkanı Uluslar arası Tahkim Hakimi Sayın Hasan Türksel beyefendinin kendi teşkilatı için hazırlanmış ve yapılmış konuşmasıdır. Sizlerin de dinlediği üzerine bu ses kaydı yapıcı, birleştirici, tahriklere kapılmamamız gereken, vatan, millet, bayrak üzerine birlik olmanın manasını taşıyan bir ses kaydıdır. Bazı odaklar bu ses kaydını başka amaçlar için kullanmak üzere, MİT Müsteşarımız Sayın Hakan Fidan ek isimle yayınlanmıştır. İşte bu yüzdendir Diriliş Başkanları Genel Başkanı Uluslar arası Tahkim Hakimi Sayın Hasan Türksel Beyefendi yüce Türk adaletinin bilinci ile ekte bulunan savcılık suç duyurusu ile bu kişi ve kişiler için soruşturma başlatılması konusunda başvuruda bulunmuştur. Diriliş Başkanları dernek olarak İçişleri Bakanlığının Yönetmeliklerine uygun olarak kendi tüzük ve kuralları çerçevesinde vatanına, milletine, bayrağına hiçbir siyasi görüşün gölgesinde ve himayesinde kalmayarak birlik beraberlik harekatı ile hizmet vermekte olan sivil toplum kuruluşudur” ifadelerini kullandı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
1
°
C
Yoğun Kar Yağışı
  • Perşembe
    Yoğun Kar Yağışı
    1°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    0°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç