Diriliş Başkanları Bilecik İl Başkanı Bilal Salık, son günlerde sosyal medya ve telefonlar üzerinden MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ses kaydı diye yayınlanan kaydın Fidan’a ait olmadığını belirtti.

Diriliş Başkanları Bilecik İl Başkanı Bilal Salık, yayımladığı basın bildirisinde, son günlerde gerek sosyal medyada gerekse telefonlar üzerinden yayılan ses kaydının, amacı ve maksadını aşan kişi veya kişilerce MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ses kaydı diye ek isimle yayılmış bulunmakta olduğunu kaydetti. Salık, “Anlaşılmalı ki bu ses kaydı, Diriliş Başkanları Genel Başkanı Uluslar arası Tahkim Hakimi Sayın Hasan Türksel beyefendinin kendi teşkilatı için hazırlanmış ve yapılmış konuşmasıdır. Sizlerin de dinlediği üzerine bu ses kaydı yapıcı, birleştirici, tahriklere kapılmamamız gereken, vatan, millet, bayrak üzerine birlik olmanın manasını taşıyan bir ses kaydıdır. Bazı odaklar bu ses kaydını başka amaçlar için kullanmak üzere, MİT Müsteşarımız Sayın Hakan Fidan ek isimle yayınlanmıştır. İşte bu yüzdendir Diriliş Başkanları Genel Başkanı Uluslar arası Tahkim Hakimi Sayın Hasan Türksel Beyefendi yüce Türk adaletinin bilinci ile ekte bulunan savcılık suç duyurusu ile bu kişi ve kişiler için soruşturma başlatılması konusunda başvuruda bulunmuştur. Diriliş Başkanları dernek olarak İçişleri Bakanlığının Yönetmeliklerine uygun olarak kendi tüzük ve kuralları çerçevesinde vatanına, milletine, bayrağına hiçbir siyasi görüşün gölgesinde ve himayesinde kalmayarak birlik beraberlik harekatı ile hizmet vermekte olan sivil toplum kuruluşudur” ifadelerini kullandı.