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11 Temmuz 2018 15:27

’Diriliş Ertuğrul’ dizisi hayranı 45 kişilik Katarlı kafile Bilecik’te

Yaşları 10 ile 30 arasında değişen 45 kişilik Katarlı kafile, ülkelerinde severek izledikleri ’Diriliş Ertuğrul’ dizisinin sezon finaline girmesinin ardından Bilecik-Söğüt gezisi düzenlediler.

’Diriliş Ertuğrul’ dizisi hayranı 45 kişilik Katarlı kafile Bilecik’te

11 Temmuz 2018 15:27


TRT ile Katar Medya Kurumu (QMC) arasında işbirliği anlaşmasının imzalanmasının ardından ülkede Arapça olarak yayınlanan ’Diriliş Ertuğrul’ dizisinin sezon finali yapmasının ardından 45 kişilik Katarlı grup, Osmanlı Devleti’nin kurulduğu topraklar Bilecik’e bir tarih gezisi yaptılar. Heyet ilk olarak Bilecik’in Söğüt ilçesinde bulunan ve ’Diriliş Ertuğrul’ dizisinde hayatı anlatılan Ertuğrulgazi’nin türbesini ziyaret etti. Ardından ilçede tarihi yerleri gezen heyet Bilecik’e gelirken yol üzerinde bulunan ve Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi’nin bacanağı ve devletin ilk imam-hatibi ve ilk kadısı olan Dursun Fakıh’ın türbesinin ziyaret ettiler. 45 kişilik heyeti Bilecik’te Osmangazi’nin kayınpederi ve devletin manevi kurucu Şeyh Edebali’nin türbesinin bulunduğu yerleşkede Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can karşıladı. Şeyh Edebali Türbesi’ni ziyaret eden heyet, buradan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi gezdi. Burada Katar’dan gelen misafirlere Bilecik’e özgü hediyeler takdim eden Başkan Can, heyeti buradan Mekan Sultan Abdülhamit Han tarafından Bilecik’e yaptırılan Tarihi Saat Kulesi ve belediye binasını gezdirdi.


"Recep Tayyip Erdoğan ve Diriliş Ertuğrul dizisinin hayranlarmış"


Burada basın mensuplarına bir açıklama yapan Başkan Can, "Kardeş ülkemiz Katar’dan dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Bilecik’imize bugün; dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın, ülkemizin ve Diriliş Ertuğrul dizisinin hayranı olduklarını ifade eden ve bunun için ülkemize gelen 45 kişilik öğrenci ve eğitmenleri grubunu ağırladık. Ülkemizdeki ziyaretleri kapsamında ilimize de gelen heyet başta Şeyh Edebali, Ertuğrulgazi, Osmangazi, Dursun Fakih ve Orhangazi gibi büyüklerimiz ile ilimizin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi olurken, aynı zamanda cennet mekan Sultan Abdülhamit Han tarafından ilimize yaptırılan Tarihi Saat Kulemiz, Tarihi Belediye Binamızı ziyaret ettiler. Burada ağırladığımız gönüldaşlarımıza ve dindaşlarımıza ilimize ait hediyeler takdim ettik, ikramlarda bulunduk. Katarlı kardeşleri ilimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyor ve Cenabı Allah’tan bütün İslam alemine güç, kuvvet, birlik ve beraberlik nasip etmesini niyaz ediyorum" dedi.




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