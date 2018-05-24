Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra Diriliş Osman doğuyor

En büyük hayallerimden bir tanesi Diriliş Osman’ı yapmak" dedi.

Diriliş Ertuğrul isimli reyting rekortmeni dizinin yapımcılığını ve senaristliğini yürüten Mehmet Bozdağ, bir program için geldiği Bilecik’te ilk olarak dizide hayatını anlattığı Ertuğrulgazi Türbesini ziyaret etti. Türbe giriş kapısının önünde 2 asker tarafından Alp kıyafetiyle tutulan saygı nöbetinin devir teslim törenini de izleyen Bozdağ, buradaki Alplere yeni kıyafet gönderilmesi istedi.

"Ertuğrulgazi tarihin kaderini değiştiren destansı bir kahramandır"

Ziyaret sonrası İHA muhabirine açıklama yapan Mehmet Bozdağ, Ertuğrulgazi’nin tarihin kaderini değiştiren destansı bir kahraman olduğunu belirterek, "Onun Kayılarla yapmış olduğu uzun yolculuk bin yıl sonra devam eden bir hikayenin ilk başlangıç noktası. Hikayenin başlangıç noktasında büyük hoca destansı kahramanın kabrini ziyaret etmekten dolayı çok mutluyum. Daha evvel aslında şöyle bir düşüncem vardı. Ertuğrulgazi’yi artık Diriliş Ertuğrul yavaş yavaş böyle geçiş aşamasında tam sonlarına doğru ziyaret etmek istiyordum. Hikayeyi bitirdim. İnşallah sana layık olabilecek bir hikaye yazmışımdır, yapmışızdır, çekmişizdir. Af dilemeye geldim. Destur almaya geldik. Şekli bir ruhi iç dünyamda kendi kendime düşünüyordum. Bugün nasip oldu. Diriliş Ertuğrul’un sezon finaline doğru ziyarette bulunduk" dedi.

"Yavaş yavaş Diriliş Ertuğrul Osman’a doğru ilerleyecek"

Mehmet Bozdağ dizinin sezon finalin 7 Haziran’da olacağını belirterek, "Dizinin kesin finaliyle ilgili bir malumat yok. Daha ben de tam karar vermiş değilim. Ama yavaş yavaş Diriliş Ertuğrul, Osman’a doğru ilerleyecek. En büyük hayallerimden bir tanesi Diriliş Osman’ı yapmak. Ertuğrul’dan sonra Osmangazi’nin hikayesini anlatmak. Çalışıyorum, şu anda okumalar devam ediyor. Coğrafi geziler yapacağız bu yazın. Bu bölgeleri tamamıyla gezeceğiz. Niyet olursa Ertuğrul’dan daha büyük bir proje Diriliş Osman doğacak. Dizinin finali Bilecik’te olabilir bilmiyorum ama belki Diriliş Osman veya Ertuğrul’un finalini burada oyuncularla beraber, seyirciyle beraber izleyebiliriz" şeklinde konuştu.

"Diziden ayrılan karakterler sonrası bizlere tepkilerin de olması çok doğal"

Diriliş Ertuğrul isimli dizinin yapımcılığını ve senaristliğini yürüten Mehmet Bozdağ son olarak diziden oyuncuları hayal dünyasına karakter olarak inşa edenin kendileri olduğunu söyleyerek, "Bunlar senarist ve yönetmendir. Oyuncuyu bütün hedefimiz gayemiz karakteri seyirciye sevdirmek. Tepki olduğu zaman da mutlu oluyoruz çünkü bizim sevdirdiğimiz karakter. O karakteri artık bir müddet rafa daha doğrusu senaryonun dışına alıyoruz. Projenin dışına alıyoruz. Tepkilerin de olması çok doğal çünkü çok seviyorlar zaten karakterleri mutluyuz biz" ifadelerini kullandı.

"Bilecik’i Diriliş Ertuğrul dizisiyle birlikte değiştirdiler"

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ise Diriliş Ertuğrul dizisinin bitmemesini temenni ederek, "Mehmet Bozdağ bugün Bilecik’e ziyarette bulundular teşekkür ediyorum. Ben Mehmet beye özel bir teşekkürü de Bilecik adına, halkımız adına etmek istedim. Çünkü Bilecik’i Diriliş Ertuğrul dizisiyle birlikte değiştirdiler kendileri. Zaten biz değişim ve gelişimde bir ildik. Ama bu diziyle daha da değiştirdik. Bu dizinin bitmemesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Şeyh Edebali Türbesi’ni de ziyaret etti

Mehmet Bozdağ, buradan Osmanlı Devleti’nin manevi kurucusu ve Osmangazi’nin kayınpederi olan Şeyh Edebali Hazretlerinin türbesini ziyaret etti. Burada Bozdağ’a AK Parti Bilecik 1’inci sıra Milletvekili Adayı Selim Yağcı da eşlik ederken, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi de gezildi. Türbede Bilecik Belediyesi çalışanı Arkeolog Umut Özdemir, Şeyh Edebali’nin hayatı hakkında bilgi verdi. Mehmet Bozdağ son olarak türbe yerleşkesi içinde bulanan Şeref Defterine bir not yazdı.