Bilecik Bilim ve Sanat Merkezi, 9-16 yaş arası çocuk ve gençlerin kendilerini topluma duyarlı bilim insanı ve mühendis olarak görmelerini sağlayan ve bu yıl 14’üncüsü düzenlenen "Bilim Kahramanları Buluşuyor” turnuvasına 16 öğrenciden oluşan Bilecik Diriliş Robot Takımı ile katıldı. Turnuvada Diriliş Robot Takımı Hidrodinamik Suyun Yolculuğu temalı yarışmada “En Yenilikçi Çözüm” ödülünü layık görüldü.

Derece ile Bilecik’e dönen Bilecik Bilim ve Sanat Merkezi Diriliş Robot Takımı makamında kabul eden Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, 80 ülkeden 25 binin üzerinde takımın katıldığı First Lego League (FLL) isimli bilimsel içerikli uluslararası turnuvanın Türkiye ayağını Bilim Kahramanları Derneği organize ettiğini söyledi. Konusu olan ’Hydro Dynamic’ Suyun Yolculuğu temalı yarışanın Türkiye’de İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa düzenlenen turnuvalarla yapıldığını hatırlatan Durmuş, sözlerine şöyle devam etti;

"Öğrencilerimizin imkan verildiğinde neler yapabileceklerini de bu yarışma ile göstermiş oldular. Bilime ve teknolojiye önem veren ülkelerin geleceğe damgalarını vuracaklar. Robot teknolojisinin büyük önem kazandığı günümüzde çocuklarımızı ve gençlerimizi bu alanda yetkin hale getirmemiz gerekiyor. Bilecik Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Tarkan Ünal, Takım Koçu Burak Haçat ve Diriliş Takımı öğrencilerini tebrik ederek başarılarının devamını dilerim. Bu tür organizasyonlara katılmamızın sebebi, BİLSEM öğrencilerine bilim ve teknolojiyi sevdirmek, onları anlamlı ve eğlenceli bir öğrenim içine dahil etmek, gerçek dünya problemlerini robotik ile çözmelerine teşvik etmek, öz güvenlerinin gelişmesini sağlamak ve uluslararası yarışma deneyimi kazandırmak" dedi.