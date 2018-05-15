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15 Mayıs 2018 14:09

Diyetisyen Dr. Coşkun, Pazartesi günleri Osmaneli’de hizmet verecek

Bilecik Devlet Hastanesi’nde görev yapan Diyetisyen Dr.

Diyetisyen Dr. Coşkun, Pazartesi günleri Osmaneli’de hizmet verecek

15 Mayıs 2018 14:09

Habibe Coşkun, her hafta pazartesi günleri Osmaneli İlçesi Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi’nde poliklinik yapacak


Konu ile açıklama yapan Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr Güliz Bilgiç Özyaşar “ Osmaneli halkından gelen yoğun istek üzerine Bilecik Devlet Hastanesinde görev yapan Diyetisyen Dr. Habibe Coşkun bundan böyle her pazartesi günü hastanemizde Osmaneli halkına hizmet verecek. Vatandaşlarımız hastanemizi arayarak randevularını alarak tedavilerini olabilirler” dedi.


Başhekim Özyaşar ayrıca, Osmaneli halkının sağlıklı huzurlu ve mutlu bir Ramazan geçirmelerini de diledi.




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