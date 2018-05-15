Diyetisyen Dr. Coşkun, Pazartesi günleri Osmaneli’de hizmet verecek

Habibe Coşkun, her hafta pazartesi günleri Osmaneli İlçesi Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi’nde poliklinik yapacak

Konu ile açıklama yapan Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr Güliz Bilgiç Özyaşar “ Osmaneli halkından gelen yoğun istek üzerine Bilecik Devlet Hastanesinde görev yapan Diyetisyen Dr. Habibe Coşkun bundan böyle her pazartesi günü hastanemizde Osmaneli halkına hizmet verecek. Vatandaşlarımız hastanemizi arayarak randevularını alarak tedavilerini olabilirler” dedi.

Başhekim Özyaşar ayrıca, Osmaneli halkının sağlıklı huzurlu ve mutlu bir Ramazan geçirmelerini de diledi.