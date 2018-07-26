Diyetisyen Zerrin Delibaş uyardı

Delibaş, yapmış olduğu açıklamada, yaz döneminde sıcaklığın artmasıyla birlikte beslenmeye de dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulunarak, “Aşırı yağlı ve şekerli yiyecekler yememeye, su, vitamin ve mineral içeriği yüksek meyve, sebze ve tam tahıllara dayalı bir beslenme şekline daha çok özen gösterilmeli. Akdeniz diyetleri yaz sıcaklıklarına en uygun beslenme şekillerine örnektir. Balık, zeytinyağlı sebze, meyve ve salata en iyi seçimdir. Ayrıca sıcak ile birlikte terleme oranı arttığı için elektrolit dengesini sağlayacak yoğurt, ayran cacık tüketimi de unutulmamalıdır, Kızartmalar, aşırı yağlı gıdalar ya da sakatatlar yerine ızgara, buğulama, haşlama olarak hazırlanmış, yağı alınmış etler yenilmeli. Omega-3 yağ asitlerini içeren balık haftada 2 kez tüketilmelidir” dedi.

“Öğün atlasanız bile geç saatlerde ağır yemek yemeyin”

Delibaş, açıklamasının devamında, “Diğer önemli noktalardan biride akşam yemekleri çok geç olamamalı ancak yaz akşamları davetler ve özel geceler fazla olduğu durumlarda bu saatlere uyulamayabilir. Böyle durumlarda açlığınızı kontrol altında tutabilmek ve akşam yemeğini fazla kaçırmamak için yemek öncesi akşam 18.00-18.30 gibi mesela peynir- 1,2 dilim ekmek veya peynirli salata veya 10-15 fındık kuru kayısı veya ayran- 2 adet galeta buna benzer küçük bir öğün yapılmalıdır. Öğün atlasanız bile geç saatlerde ağır yemek yemeyin tatillerde yemek ve uyku düzeni bozulduğu için öğünler tam saatinde yapılamayabiliyor bazen kahvaltı öğlen yemeği yerine geçebiliyor. Bu durumlarda öğün atlamamaya özen göstermek hem kilo kontrolümüzü kolaylaştıracaktır. Atlanan öğlen yemeği akşama yeme isteğimizi arttırabilir ve yemek yemeyi daha dayanılmaz hale getirebilir. Öğleden sonra küçük de olsa yapacağınız bir ara öğün akşam yemeğinde daha kontrollü olmanıza yardımcı olacaktır. Meyveler günlük beslenmede asla ihmal edilememesi gereken olmazsa olmazlardır. Vitamin ve mineral desteği lif oranı ve daha birçok sebepten dolayı günlük olarak 2-3 porsiyon meyveyi muhakkak tüketmelisiniz. Ama her şeyin fazlasının yağa dönüştüğünü unutmadan meyvede de dengeli tüketim çok önemli yani sağlıklı besinleri de aşırı tüketirseniz bu size kilo olarak geri dönecektir” ifadelerine yer verdi.

“Meyveleri sofranızdan ihmal etmeyin”

Diyetisyen Zerrin Delibaş meyvelerin sofralardan ihmal edilmemesine ve yeterli oranda tüketilmesine değinerek, “Karpuzu kavunu kirazı eriği ve daha bir çok yaz meyvesini çeşitli tutarak tüketmeye özen gösterin. Yaz döneminde sıcaklığın artmasıyla birlikte özellikle su ve sıvı tüketimini önemi artmaktadır. Kanın yüzde 92’si kemiklerin yüzde 22’si beynin ve kasların yüzde 75’i sudur. Hücrelerin yaşamsal faaliyetleri, vücut fonksiyonlarının yerine getirilmesi vücudun su dengesini koruması ile mümkündür. Vücuttaki su oranının yeterli düzeyde tutulması hayati önem taşıdığından vücuttan kaybolan miktarlarda su alınması zorunludur. Özellikle içinde bulunduğumuz yaz mevsiminde su tüketimi arttırılmalıdır. Bu aylarda muhakkak 2,5-3 litre su tüketilmelidir. Yaz mevsiminde sıcakların da etkisiyle terlemeyle birlikte vücuttan suyla beraber sodyum, potasyum gibi minerallerin de atılması sonucu bayılma hissi, yorgunluk, bulantı, baş dönmesi, nabız düşüklüğü gibi sağlık problemleri görüldüğü için bu kayıpları yerine koymak çok önemlidir. Bu dönemde özellikle su dışında maden suları, ayran ve taze sıkılmış meyve suları içecek olarak tercih edilebilir. Özellikle, hazırlanan meyve kokteylleri sıcakların yol açabileceği olumsuzluklara karşı güçlü bir sağlık ve güzellik iksiridir. Taze meyvelerin zengin içeriği organizmanın günlük gereksinimini karşılarken sıcak ve güneşten etkilenen cildin de beslenmesini sağlar. Bu nedenle içecek tercihimizi meyve suları ve meyve kokteyllerinden yana yapmak büyük bir avantaj sağlayacaktır. Çay, kahve, kola gibi içeceklerin tüketimi yaz aylarında suyun yerini kesinlikle tutmamaktadır. Bununla birlikte bu içecekler diüretik oldukları için vücuttan su atımını arttırmaktadır. Bundan dolayı bu tür içecekler fazla tercih edilmemelidir. Yaz aylarında egzersiz yapılırken de su tüketimine de dikkat edilmelidir. Egzersize başlamadan 15 dakika önce 1-1.5 bardak, egzersiz sırasında ise 10-15 dakika aralarla yarım bardak su içilmelidir.Yaz aylarında artan sosyallikle uyku düzenleri değişebiliyor. Değişen uyku düzeni kilo almamızı tetikleyebilir. Yeterince kaliteli bir uyku alamadığınızda vücudumuz açlık hormonlarını düzenlemekte zorlanır. Yani uykusuz kaldığınızda aslında fiziksel olarak aç olmasanız bile açlık hissedebilirsiniz. Bu nedenle günde en az 6 saat uyumaya özen göstermek kilo kontrolünüzü sağlamaya yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.