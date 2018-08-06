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06 Ağustos 2018 11:39

Dodurga’da arazi yangını

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde çıkan arazi yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Dodurga’da arazi yangını

06 Ağustos 2018 11:39


Edinilen bilgiye göre henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangın, yaklaşık 10 dönüm alanda etkili oldu. Belediye itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Şefliği ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, “Beldemiz Karaağaç mevkisinde meydana gelen arazi yangını, Orman İşletme Müdürlüğünü ekipleri, belediyemizin itfaiye ekipleri ve vatandaşlarımızın desteğiyle kısa sürede söndürüldü. Biz de heyet ve vatandaşlarımız ile birlikte söndürme çalışmalarına katıldık. Yangında herhangi bir ağaç ve ekili alan zararımız olmadı. Yangının kısa sürede söndürülerek kontrol altına alınmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.




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