Dodurgalılar şenlikte buluştu

’üncüsü düzenlenen kültür şenlikleri büyük bir coşku ile kutlandı. Şenliklere Belediye Başkanları ve diğer protokol mensuplarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş’ın söylediği türkülerle çoşan belde halkı gün boyu doyasıya eğlendi.

Şenliklerin başlangıcında tüm şehitler ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar aziz ruhlarına mevlid-i şerif okundu. Şenlikler öncesinde Belediye Başkanı Selim Tuna tarafından bir konuşma yapıldı. Başkan Tuna, konuşmasında, protokol mensupları ve katılımcılara 13.’sü düzenlenen kültür şenliklerine katılımlarından dolayı teşekkür etti. Birlik ve beraberliğin, insanları kaynaştıran, sevgi bağlarını geliştiren şenliğin hayırlı olmasını diledi. Konuşmalarının devamında ise belde de yapılan faaliyetler hakkında kısa bilgilendirme yaptı.

Şenliklerine katılan Bozüyük Belediye Başkanı Sayın Fatih Bakıcı’da bu tür etkinliklerin önemine değindi. Başkan Bakıcı, halkın kaynaşmasına vesile olan bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliğin pekiştirildiği, gelenek ve göreneklerin canlı tutulduğu, uzun zaman birbirlerini göremeyenlerin bir araya gelerek hoş sohbet ve vakit geçirdiği önemli sosyal faaliyetler olduğunu söyledi.

Konuşmaları sonunda Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna tarafından Başkan Bakıcı’ya bugüne kadar yapmış oldukları yardım ve hizmetlerden dolayı plaket takdim edildi.

Kültür etkinliklerinin önemine değinen Bilecik Belediye Başkanı Sayın Selim Yağcı da geçmişten günümüze köprüler kuran, halkın bir araya gelerek birlik ve beraberliği sağladığı bu etkinliklerin sürdürülmesinin önemli olduğunu kaydetti. Bu güzel etkinliğe ev sahipliği yapan Dodurga halkını ve organizasyonun gerçekleştirilmesini sağlayan Başkan Tuna’yı tebrik etti.

Etkinliğe güzel sesi ve yorumuyla renk katan konuk sanatçımız Nuray Hafiftaş, söylediği türkülerle Dodurga halkı ve misafirlerini doyasıya eğlendirdi. İl dışından gelen Dodurgalılar da hem beldeleriyle hem de belde halkıyla hasret giderme fırsatı buldular.