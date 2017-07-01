Doğa Amaçlı Eğitim Projesi başladı

Osmaneli Belediyesi Necla Hanım Konağı’nda 29 Haziran-8 Temmuz 2017 tarihleri arasında devam edecek olan “Doğa Amaçlı Eğitim” projesi ile Osmaneli’ndeki doğal yaşam, bitki türleri, hayvan türleri, gözlem, araştırma ve envanter çalışmaları başlıklarıyla Osmaneli’nin doğal kaynakları tespit edilecek. Yapılacak bu bilimsel çalışmalar neticesinde elde edilen veriler Osmaneli Belediyesi Yayınları ismi ile literatüre girecek.

Osmaneli Belediyesi Necla Hanım Konağı’nda başlayan programda açılış konuşmasını yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, üniversitelerle her alanda olan işbirliğinin artarak devam ettiğini belirterek, ”Yaklaşık 20 üniversite ile ilçemiz Osmaneli için birçok projede işbirliği yapıyoruz. Osmaneli Kaymakamlığı, İŞKUR, KOSGEB, Milli Eğitim, Osmaneli İlçe Tarım gibi kurumlarla da sürekli yeni projeler üretiyoruz. Ayrıca Osmaneli’nin tarihinin doğru bir biçimde gün yüzüne çıkartılması ve Osmaneli Belediyesi Yayını olarak kitaba dönüştürülmesi öncelik verdiğimiz konulardandır. Kısacası Osmaneli’ni turizmde çok ayrı bir değer olarak tanıtmaya çalışıyoruz” dedi.