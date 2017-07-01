Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2017 13:23

Doğa Amaçlı Eğitim Projesi başladı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, TÜBİTAK 4004 Projesi kapsamında düzenlenen “Doğa Amaçlı Eğitim” programı başladı.

Doğa Amaçlı Eğitim Projesi başladı

01 Temmuz 2017 13:23


Osmaneli Belediyesi Necla Hanım Konağı’nda 29 Haziran-8 Temmuz 2017 tarihleri arasında devam edecek olan “Doğa Amaçlı Eğitim” projesi ile Osmaneli’ndeki doğal yaşam, bitki türleri, hayvan türleri, gözlem, araştırma ve envanter çalışmaları başlıklarıyla Osmaneli’nin doğal kaynakları tespit edilecek. Yapılacak bu bilimsel çalışmalar neticesinde elde edilen veriler Osmaneli Belediyesi Yayınları ismi ile literatüre girecek.


Osmaneli Belediyesi Necla Hanım Konağı’nda başlayan programda açılış konuşmasını yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, üniversitelerle her alanda olan işbirliğinin artarak devam ettiğini belirterek, ”Yaklaşık 20 üniversite ile ilçemiz Osmaneli için birçok projede işbirliği yapıyoruz. Osmaneli Kaymakamlığı, İŞKUR, KOSGEB, Milli Eğitim, Osmaneli İlçe Tarım gibi kurumlarla da sürekli yeni projeler üretiyoruz. Ayrıca Osmaneli’nin tarihinin doğru bir biçimde gün yüzüne çıkartılması ve Osmaneli Belediyesi Yayını olarak kitaba dönüştürülmesi öncelik verdiğimiz konulardandır. Kısacası Osmaneli’ni turizmde çok ayrı bir değer olarak tanıtmaya çalışıyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
BİLECİK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 7 ŞEVVÂL 1438
  • 01 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:11
  • Güneş :05:27
  • Öğle :13:15
  • İkindi :17:14
  • Akşam :20:41
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!