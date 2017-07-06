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06 Temmuz 2017 11:39

Doğup, büyüdüğü yeri kalkındırmaya geldi

Yıllarca farklı yerlerde görev yapan Ahmet Köseoğlu doğup, büyüdüğü yeri kalkındırmak için Pazaryeri ilçesine ziyarette bulundu.

Doğup, büyüdüğü yeri kalkındırmaya geldi

06 Temmuz 2017 11:39


Ziyaret hakkında açıklama yapan Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçenin yetiştirdiği değerli sanayicilerden birisi olan Ahmet Köseoğlu’nun ziyaretinden memnun kaldığını belirtti. Yalçın, ”İlçemizin yetiştirdiği değerli sanayicilerimizden Ahmet Köseoğlu ilçemize yatırım yapmak için organize sanayi bölgesinden yer talebinde bulunmak için ilçemizi ziyaret etti. 1989 senesine kadar ilçemizde demir doğrama sektöründe faaliyet gösteren daha sonra Bozüyük’te bu sektördeki üretimine devam eden hemşehrimiz ana ocağı, baba ocağı Pazaryeri’nde fabrika kurmak istiyor. Görüşmenin her iki tarafa hayırlı uğurlu olmasını cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Bozüyük Pazaryerililer Derneği başkanımız Ali Şahinoğlu ’na da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Bu birlik beraberlikle ilçemizi değiştirmeye geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.




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