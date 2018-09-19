İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dolara tepki olsun diye

Bilecik’te hizmet veren bir firmaya ait tur şirketi, son günlerde doların yükselmesine tepki göstererek, bu sezon yapacağı tüm Umre organizasyonlarını Suudi Arabistan Riyali üzerinden yaptı.

Bilecik'te hizmet veren bir firmaya ait tur şirketi, son günlerde doların yükselmesine tepki göstererek, bu sezon yapacağı tüm Umre organizasyonlarını Suudi Arabistan Riyali üzerinden yaptı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dolar kuru ile ilgili yaptığı "Onların dolarları varsa bizim de halkımız var" sözüne dayanarak bu zaman kadar Umre programları Dolar üzerinden yapan firma, bundan sonraki turlarını Suudi Arabistan Riyali üzerinden yapma kararı aldı. Konu hakkında açıklama yapan Tur Temsilcisi Alper Aydoğdu,,"Umre ibadetlerini ifa etmek üzere kutsal topraklara giden vatandaşlarımız için bundan sonra yapacağımız organizasyonlarını Suudi Arabistan Riyali üzerinden yapma kararı aldık. Bizler de Bilecik'te Cumhurbaşkanımız çağrısına destek olmak istedik" dedi.


Öte yandan tur ile Umre'ye gitmek isteyen vatandaşlar ise; bu kararı yerinde bulduklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.