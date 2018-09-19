Dolara tepki olsun diye

Bilecik'te hizmet veren bir firmaya ait tur şirketi, son günlerde doların yükselmesine tepki göstererek, bu sezon yapacağı tüm Umre organizasyonlarını Suudi Arabistan Riyali üzerinden yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dolar kuru ile ilgili yaptığı "Onların dolarları varsa bizim de halkımız var" sözüne dayanarak bu zaman kadar Umre programları Dolar üzerinden yapan firma, bundan sonraki turlarını Suudi Arabistan Riyali üzerinden yapma kararı aldı. Konu hakkında açıklama yapan Tur Temsilcisi Alper Aydoğdu,,"Umre ibadetlerini ifa etmek üzere kutsal topraklara giden vatandaşlarımız için bundan sonra yapacağımız organizasyonlarını Suudi Arabistan Riyali üzerinden yapma kararı aldık. Bizler de Bilecik'te Cumhurbaşkanımız çağrısına destek olmak istedik" dedi.

Öte yandan tur ile Umre'ye gitmek isteyen vatandaşlar ise; bu kararı yerinde bulduklarını söyledi.