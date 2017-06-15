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15 Haziran 2017 18:24

Dolmuş şoförleri iftar yemeğinde buluştu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir otomotiv firması tarafından Halk Dolmuşları ve Minibüsçüler Derneği üyelerine iftar yemeği verildi.

Dolmuş şoförleri iftar yemeğinde buluştu

15 Haziran 2017 18:24


Düzenlenen iftar yemeğine, Belediye Başkan yardımcıları Mustafa Yürükçü ve Nazmi Kuru, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı ve Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Ünal, İlçe Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği personeli, Bursa Karsan Otomotiv yetkilileri, Minibüsçüler Dernek Başkanı Köksal Kacır, dernek yönetimi ve üyeleri katıldı. Dernek Başkanı Kacır’ın davetlilerle tek tek ilgilendiği iftar yemeğinde ezanın okunmasıyla birlikte dualar edilerek oruçlar açıldı. Köksal Kacır, "Mübarek Ramazan ayına erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek ayda dernek olarak iftar vererek üyelerimiz ve konuklarımızla bir arada olmak istedik. Yüce Allah’ım inşallah bizleri böyle nice Ramazan aylarına ulaştırsın. İftarımıza katılan tüm konuklarımıza teşekkür ediyor, hayırlı ramazanlar diliyorum" dedi.


İftar yemeğinin ardından otomotiv firması yetkililerine Belediye Başkanı Nazmi Kuru ve Minibüsçüler Dernek Başkanı Köksal Kacır tarafından günün anısına plaket verildi.




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