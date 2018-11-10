Dolmuş, temizlik kamyonuna çarptı; 1 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında halk dolmuşunun temizlik kamyonuna çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi Mercan Sokak kavşağında meydana gelen kazada, Turgut C. idaresindeki 11 M 5013 plakalı halk dolmuşu, Abdullah Ş. idaresindeki 11 DN 921 plakalı belediye temizlik işlerine ait temizlik kamyonuna çarptı. Çarpışmanın etkisi ile dolmuşta yolcu olarak bulunan Şuayp K.(22) yaralandı. Yaralı yolcu olay yerine gelen 112 acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı yolcunun hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.