Domaniç’ten Söğüt’e ’Kayı Boyu Göç Yürüyüşü’ projesi başladı

Hayme Ana’yı Anma ve Göç Şenlikleri’ne, Bilecik Doğa Sporları Kulübü üyesi 30 kişi katıldı. Kulüp üyeleri, ’Göç Yürüyüşü’ adı altında başlattıkları çalışma ile Osmanlı’nın ayak izlerinin bulunduğu güzergâh üzerinden Domaniç’ten Söğüt’e doğru yola çıktı. Dernek sekreteri Funda Tellici konuya ilişkin yapılan açıklamada; "Osmanlı İmparatorluğu’nun tohumlarının atıldığı Domaniç-Söğüt güzergâhı üzerinde her yıl bu geleneği sürdürmek ve gelecek nesillere bu kültürel mirası unutturmamak amacıyla başlattığımız yürüyüş 5 gece 6 gün sürecek" dedi.

Sekreter Tellici “Amacımız 6 asır boyunca ayakta kalan bir milletin temelinin atıldığı, muhkem, kuvvet ve kudreti temsil eden kültürümüzü sonraki nesillerimize aktarmak geçmişten geleceğe kültür mirası anlamında köprü oluşturmaktır. Ertuğrul Gazi Bey 1281 yılında ilk yayla dönüşünde başlatmış olduğu Toy 737 yıldır devam eder ancak bu zamana kadar bu göç yolu ortaya çıkartılmamış. Amacımız bu yolu Domaniç’ten Söğüt’e tescilleterek tarihi mirasımızı milli birlik ve beraberlik içinde yaşatmaktır. Sancağımızı ve bir miktar toprağımızı Domaniç’ten devralarak Osmanlı İmparatorluğu’nun tohumlarının atıldığı bu topraklarda, atalarımızın bıraktığı izleri takip ederek 6 gün 5 gecede 86 kilometrelik temsili göç yolunu katederek Bilecik Söğüt’te düzenlenen göç şenliklerine katılarak Domaniç Kaymakam Vekili Hasan Raşit Taşkın‘dan aldığımız kayı boyu sancağını ve toprağı Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk’e 7 Eylül Cuma günü teslim ederek yürüyüşümüze son vereceğiz. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.