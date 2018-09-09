Domaniç’ten teslim alınan sancak ve toprak Vali Büyükakına teslim edildi

Bilecik’in Söğüt ilçesinde düzenlenen "737. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri" kapsamında programlar devam ediyor. Bilecik Doğa Sporları Derneği üyeleri de atalarının bıraktığı izleri takip ederek Söğüt’e ulaştı. Amaçlarının asırlar boyu ayakta kalan kültürü gelecek nesillere de aktarmak olduğunu dile getiren Bilecik Doğa Sporları Derneği Başkanı Feridun Aynur “Bu amaçla oluşturduğumuz bu etkinliğimizin adı ‘Kayı Boyu Göç Yürüyüşü’ Projesidir. Ertuğrul Gazi Hazretlerinin 1281 yılında ilk yayla dönüşünde başlatmış olduğu toy 737 yıldır devam eder. Ancak toyun asıl anlamı olan göç unutulmuş, bu güne kadar da göç yolu ortaya çıkartılamamıştı. Amacımız bu Domaniç’ten Söğüt’e göç yolunun tescillenerek, yürüyüşümüzle de tarihin yeniden canlandırılarak, kültür mirasımızı milli birlik ve beraberlik içinde yeniden yaşatmaktır. Sancağımızı Ve bir miktar toprağımızı Domaniç’ten devralarak Osmanlı İmparatorluğu’nun tohumlarının atıldığı bu topraklarda, atalarımızın bıraktığı izleri takip ederek 6 gün 5 gece’de Söğüt’e ulaştırarak Valimiz Tahir Büyükakın’a teslim ettik" dedi.