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Dondurmacılar sezonu kapatmaya hazırlanıyor

Sıcak günlerin vazgeçilmez tatlılarından olan dondurma, yaz sezonunun sona ermesiyle beraber tezgahlardan kaldırılmaya hazırlanıyor.


Bilecik'te yaz aylarında, her yaştan insanın keyifle tükettiği dondurmalar, genellikle ekim ayı ile beraber tezgahlardan indiriliyor. Bilecik'te uzun yıllardır yaptığı el emeği dondurma ile ünlenen Ramazan Yılmaz, Nisan ayının dondurma satışa sunduklarını anlattı. Nisan ayında başlayan dondurma sezonun Kasım ayı başında sona erdiğini anlatan Yılmaz, "Dondurmaların tezgahlardan kaldırılma süreci seneden seneye değişir. Hava durumuna göre değişir. Bizler Bilecik'te iklim şartlarına göre 15 Ekim ile 1 Kasım gibi genelde tezgahlardan kaldırırız. Dondurma satışları bitince diğer arkadaşlar farklı uğraşlar ile satışlarına devam ederken, ben Bilecik'te diğer şubelerimi kapatıyorum. Cumhuriyet Caddesi üzerindeki dükkanımda kışın fasulye, boza, helva gibi satışlar yapıyorum" dedi.

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