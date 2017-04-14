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14 Nisan 2017 15:20

Dostel Paylaşım Pazarı büyük takdir topluyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde ortak seçmeli ders olarak verilen Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük dersi kapsamında toplanan kıyafetlerin kampüs içinde yer alan Dostel Paylaşım Pazarı sergilenmesi büyük takdir topuyor.

Dostel Paylaşım Pazarı büyük takdir topluyor

14 Nisan 2017 15:20


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde ortak seçmeli ders olarak verilen Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük dersi kapsamında toplanan kıyafetler, öğrenciler tarafından çamaşır makinelerde yıkanıyor ütüleri yapıldıktan sonra tek tek askılıklara asılıp temiz bir şekilde ihtiyaç sahiplerine sunuluyor. Bu proje bir destek de AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanlığından geldi. İl Kadın Kolları Başkanı Ümran Karayiğit ve yönetim kurulu üyeleri Nesrin Can ve Saniye Karaca, Dostel Paylaşım Pazarı’nı ziyaret ederek Okutman Atike Yılmaz’dan proje ilgili bilgi aldılar.


“Projeye her türlü desteği vermeye hazırız”


Ziyareti sonunda bir değerlendirme yapan Ümran Namal, Dostel Paylaşım Pazarı projesinin herkese örnek olması gereken son derece önemli bir yardım kampanyası olduğunu söyleyerek, AK Partili kadınlar olarak projeye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.


Öte yandan, Namal, Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Dersi hocalarına çalışmalarından ötürü teşekkür etti.




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