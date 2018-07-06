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06 Temmuz 2018 20:33

Duble yolda plastik malzeme yüklü tır devrildi

BİLECİK (İHA) – Bilecik’te plastik malzeme taşıyan tır kontrol çıkarak devrildi.

Duble yolda plastik malzeme yüklü tır devrildi

06 Temmuz 2018 20:33

Can kaybı yaşanmayan kaza sonucu trafik yoğunluğu yaşandı.


Kaza, Sakarya- Bilecik karayolu Osmaneli Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü Kürklü idaresindeki 42 FIV 75 plakalı plastik malzeme yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafiğin kontrollü bir şekilde akışını sağlarken, devrilen tır vinç yardımıyla emniyet şeridine çekildi. Ardından trafik kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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