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Düğün eğlencesinde maganda kurşunu ile ağır yaralandı

Bilecik’te düğün öncesi erkekler arasında yapılan eğlencede maganda kurşununun isabet ettiği şahıs ağır yaralandı.

Bilecik'te düğün öncesi erkekler arasında yapılan eğlencede maganda kurşununun isabet ettiği şahıs ağır yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Taner-Kıymet U. çifti düğün için 15 Eylül gününü seçti. Düğünden bir gün önce damadın arkadaşları ve akrabaları, damadın babasına ait Bilecik-Selöz köyü arasındaki bağ evinde eğlence tertip etti. Eğlence sırasında bazı kişiler bellerindeki silahları çıkararak havaya ateş ettiler. Bu sırada bir mermi damadın babasının dayısının oğlu olan Cüneyt Z.'ye isabet etti. Ağır yaralanan şahıs, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir'e sevk edildi. Jandarma, eğlence sırasında bağ evinde bulunduğu tespit edilen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Merminin kimin silahından çıktığı araştırılırken, yaralı şahsın tedavisi sürüyor.

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