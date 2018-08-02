Düğünlerde çelenk yerine saksı çiçeği tercih edin

Sertaç Sezer, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, düğün ve sünnet törenlerinde gönderilen çelenklerin kalıcı olmadığını, saksı çiçeklerinin daha çok kalıcı olduğunu söyledi. Çeleğin bir günlük, saksı çiçeğinin ise kalıcı bir hediye olduğunu ifade eden Sezer sözlerine şöyle devam etti;

"Çelengin tercih edilme sebebi genelde müşterinin çiçeği gönderdiğinde yazının büyük olması, gösterişli, gönderenin isminin öne çıkması dolayısıyla çelenk daha fazla tercih ediliyor. Ama kalıcı olmasını düşünenler var. Bu kalıcı olduğunu düşünenler de saksı çiçeği gönderimi yapıyorlar. Saksı da gidiyor, çelenk de gidiyor ama genelde tercih edilen çelenk. Saksı çiçeklerinden yaklaşık olarak 40 çeşit var. Bunlar küçüklü ve büyüklü olarak değişiyor. Ama genelde orta yollu gönderim oluyor. Saksı çiçekleri olarak kraton, şeflera, ikili marginata, tropik, yuka, masa geyna var. Bunlardan en çok tercih edilen spat denilen beyaz açan barış çiçeği daha çok tercih ediliyor. Çelenklerimizin üzerinde bulunan çiçekler ise, kadife dediğimiz cinyeler var. Yeri geldiğinde lisyantus kullanıyoruz. Çelenkler, orta büyük ve en büyük boy olmak üzere 3 çeşit çelenk yapıyoruz. Çelenk fiyatlarımız 80 ile 150 TL arasında değişirken, saksı fiyatlarımız da 40 ile 250 TL arasında değişiyor" dedi.