Düğünlerde çeyrek altın takmak hayal oldu

Dokuz günlük uzun Kurban Bayramı tatilinden sonra milyonlarca vatandaş günlük yaşamlarına ve mesailerine bu sabah itibariyle başladı. Piyasalarda hareketlenmeler devam ederken çeyrek altın da son günlerin en yüksek seviyesine ulaştı. Kuyumcu İbrahim Rafet Sünetci, düğünlerde genellikle evlenen çiftlere altın takılması ve düğün sezonunda olunmasına rağmen çeyrek altına fazla rağbet olmadığını söyledi. Vatandaşların düğünlerde artık çeyrek altın yerine gram altın tercih ettiğini anlatan Sünetci, "Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği güncel altın fiyatları. Altın fiyatları yeni haftaya son 10 günün en yüksek rakamları ile başladı. Geçtiğimiz hafta bayramdan önce dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izleyen altının gram fiyatı yükseliş ile başlayıp düşüşle kapatmıştı. Altının gram fiyatı, güne 232,9 lira seviyelerinden başlaması sonrasında 237,6 lira ile 17 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bu yüzden vatandaşlarımız çeyrek altın yerine gram ve onunda yarısı olan yarın gramı tercih ediyor. Bu artan fiyatlarda sonra altın takması artık hayal oldu. Şu an çeyrek altın 380 TL’den, Cumhuriyet Altını bin 570 TL’den 22 ayar bilezik gramı ise; 225 TL’den satılıyor" dedi.