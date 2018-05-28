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28 Mayıs 2018 10:48

Eğitimciler iftarda bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Eğitim-Bir-Sen Bozüyük İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Eğitimciler iftarda bir araya geldi

28 Mayıs 2018 10:48


Belediye Düğün Salonunda düzenlenen iftar programına, çok sayıda eğitimci aileleri ile birlikte katıldı. Ezanın okunmasıyla ile birlikte dualar eşliğinde oruçların açıldığı iftar programında konuşan Başkan Bakıcı, eğitim alanındaki reform ve iyileştirmelerin ortada olduğunu söyledi. Başkan Bakıcı, "Bozüyük’te çocuklarımızın daha iyi eğitim almaları için Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Okullarımız ve çocuklarımız için yapılan her yatırım, geleceğe yapılmış bir yatırımdır. Ben de 28 Şubat mağduru bir öğrenci olarak, önceki katsayı sisteminden büyük zarar gördüm. Şkürler olsun ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu sistemi ortadan kaldırması, gençlerimizin önünü açmıştır" dedi.


Başkan Bakıcı’ya konuşmasının sonunda eğitime ve okullara vermiş olduğu desteklerden dolayı Eğitim-Bir-Sen temsilcileri tarafından teşekkür edildi.




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