Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) 27 Ağustos’ta devreye giriyor

Bozüyük’te şehir içinden geçen ve polis sorumluluk bölgesinde bulunan D-200 ve D-650 karayolu üzerinde Bozüyük-Eskişehir, Bozüyük-Bursa, Bozüyük-Bilecik ve Bozüyük-Kütahya giriş ve çıkış güzergahlarındaki 4 ayrı noktada anlık hız denetimleri yeniden devreye giriyor. Daha önce 5 ayrı noktada bulunan ve Yeşilkent Mahallesi Çağlarkent önü giriş/çıkış güzergahlarında da bulunan EDS’lerin kaldırılmasıyla uygulama yapılacak nokta sayısı 4’e düşürülmüş oldu.

Mevcut noktalardaki hız limitleri ilçe ve il trafik komisyonundaki görüşmelerin ardından belirlendi. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Karayolu Trafik Kanununun Ek-16’ncı maddesine istinaden karayolunda trafik akış ve yoğunluğunun sistem üzerinden izlenilebilmesi için trafik güvenliği ve kural ihlallerinin dijital ortamda takibinin yapılarak, trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla uygulamaya yeniden başlanacağı kaydedildi.

İlçeden geçen D-200 ve D-650 karayolu üzerinde 4 noktada anlık hız denetimi yapılarak uygulama kameralar ile takip edilirken, buna göre, D-200-07 kod nolu karayolu üzerinde bulunun Bozüyük-Eskişehir giriş/çıkış güzergahlarında araç cinslerine göre hız limitleri, otomobiller için 110 kilometre hız, otobüs ve kamyonlar için 85 km/h, panelvan türü araçlar için 100 km/h olarak belirlendi. D-200-07 kod nolu karayolu üzerinde bulunun Bozüyük-Bursa, Bozüyük-Bilecik ve Bozüyük-Kütahya giriş/çıkış güzergahlarında araç cinslerine göre hız limitleri otomobiller için 90 kilometre hız, otobüs ve kamyon için 80 kilometre hız, panelvan türü araçlar için 85 kilometre hız olarak uygulanacak.