Emekli Tuğgeneral Veli Küçük’ün acı günü

Merhume Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen köyünde toprağa verildi.

Ergenekon soruşturması kapsamında 26 Ocak 2008 günü tutuklanarak 6 yıl sonra İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edilerek tutuksuz yargılanan Emekli Jandarma Tuğgeneral Veli Küçük’ün 50 yıllık hayat arkadaşı Nejla Küçük dün İstanbul’da bir hastanede yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti. Nejla Küçük, bugün Türkmen Köyü Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye, Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Mehmet İnce, Gölpazarı Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, emekli askerler ile çok sayıda kişi katıldı.

Ayakta durmakta güçlük çekti

Öte yandan Veli Küçük’ün hayat arkadaşının cenaze namazı ve defin işlemleri sırasında ayakta durmakta güçlük çektiği görülürken, kızı Zeynep Küçük’ün babasına destek olduğu görüldü.