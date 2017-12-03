Diğer
Kategoriler
03 Aralık 2017 22:03

Emekli Tuğgeneral Veli Küçük’ün acı günü

Emekli Jandarma Tuğgeneral Veli Küçük’ün 50 yıllık hayat arkadaşı Nejla Küçük (71) hayatını kaybetti.

Emekli Tuğgeneral Veli Küçük’ün acı günü

03 Aralık 2017 22:03

Merhume Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen köyünde toprağa verildi.


Ergenekon soruşturması kapsamında 26 Ocak 2008 günü tutuklanarak 6 yıl sonra İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edilerek tutuksuz yargılanan Emekli Jandarma Tuğgeneral Veli Küçük’ün 50 yıllık hayat arkadaşı Nejla Küçük dün İstanbul’da bir hastanede yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti. Nejla Küçük, bugün Türkmen Köyü Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye, Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Mehmet İnce, Gölpazarı Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, emekli askerler ile çok sayıda kişi katıldı.


Ayakta durmakta güçlük çekti


Öte yandan Veli Küçük’ün hayat arkadaşının cenaze namazı ve defin işlemleri sırasında ayakta durmakta güçlük çektiği görülürken, kızı Zeynep Küçük’ün babasına destek olduğu görüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
13
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç