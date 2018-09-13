Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanına hayırlı olsun ziyareti

Bilecik'in Osmaneli ilçesine atanan Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri Ali Özgan ve Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun'a ziyaretler sürüyor.

Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Güliz Bilgiç Özyaşar ile İdari ve Mali İşler Müdürü Sinan Mut, görevlerine yeni atanan Emniyet Amiri Özgan ve Teğmen Uzun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yeni görevlerinde başarılar dileyen Başhekim Özyaşar, Osmaneli'de kurumlar arasında son derece olumlu bir diyalog olduğunu belirterek bunun ilçeye başarı getirdiğini söyledi. Özyaşar, ilçeye en güzel hizmetleri sunmak için çalıştıklarını ve her zaman göreve hazır olduklarını kaydetti.

Ziyaretlerinden dolayı Başhekim Özyaşar ve Müdür Mut'a teşekkür eden Özgan ve Uzun, Osmaneli'de olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.