Aslen Gölpazarlı olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, ilk olarak Beşevler köyünde yüzde 80’i tamamlanan doğalgaz çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. 2017 yılı sonuna kadar Gölpazarı’na doğalgaz geleceğinin müjdesinin veren Dönmez, ardından Çiftlik köyü yakınlarında çalışması devam eden jeotermal su sondaj çalışmalarını yerinde inceledi. İlçedeki çalışmaların 3-4 ay sonra tamamlanacağının bilgisini veren Müsteşarı Fatih Dönmez, çıkacak suyun kalitesine göre yapılacak tesislere karar verileceğini söyledi.

Son olarak Akçay Barajını ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez’e Bilecik Valisi Süleyman Elban eşlik etti.