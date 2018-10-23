Engel tanımayanlar Bozüyük'te sahne aldı

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen “Engel Tanımayanlar Bozüyük'te” adlı etkinlik kapsamında Eskişehir Engelliler Tiyatro Topluluğu gösterilerini sahneledi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programın sunumunu engelli stand-upcı Soner Çoban yaparken programda Pamuk Prenses ve 7 Cüceler, görme engelli Break Dansçı Tayfun Samat ve cansız manken gösterileri yer aldı. Özellikle Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler adlı çocuk oyunu minik öğrencileri coştururken büyük bir beğeni ile izlendi. Bozüyük Belediyesi tarafından “Engelsiz Yarınlar” için toplumsal duyarlılığı arttırmak amacıyla ücretsiz olarak düzenlenen programı Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Nizamettin Çam, mahalle muhtarları ve öğrenciler izledi. Program sonunda Dernek Başkanı İsmail Çelik programı düzenleyen Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya teşekkür etti.