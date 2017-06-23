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23 Haziran 2017 14:53

Engelli bakım kursları yoğun ilgi görüyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde açılan engelli bakım kursuları yoğun ilgi ile devam ediyor.

Engelli bakım kursları yoğun ilgi görüyor

23 Haziran 2017 14:53


Bozüyük Belediyesi, Bilecik İŞKUR, Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği’nin iş birliği ile hazırlanan protokol ile engelliler ve ailelerine yönelik istihdam amaçlı kurs, hafta içi 5 gün 25 kursiyer ile Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştiriliyor.


Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik, kursların büyük bir ilgiyle ve güzel bir ortamda devam ettiğini söyledi. Başkan Çelik, “Kurslarımız hafta içi 5 gün devam ediyor. Kursiyerlerimiz olan engelli ailelerimiz kurslara yoğun katılım gerçekleştiriyor. Kursa katılan kursiyerlere İş Kur tarafından günlük 20 TL ücret verilerek ve genel sağlık sigortaları yatırılıyor. 400 saat sürecek kurslar sonucunda kursiyerlere kurs bitirme belgeleri verilecek. Bizlere bu imkânı sağlayan tüm yetkililerimize üyelerim ve aileleri adına çok teşekkür ediyorum” dedi.




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