28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Şeyh Edebali Üniversitesinde Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Sağlık Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin katılımıyla enkaz altında arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

Yapılan tatbikat hakkında bilgi veren Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Hayri Demirel, "Tatbikatta deprem sonucu oluşan enkazda arama kurtarma ekibi gözle kontrol, sesli arama, akustik dinleme cihazı ile yer tespiti ve görüntülü arama cihazı ile enkaz altı görüntüleme sitemlerini kullanarak, yaralının yerini tespit etmiş, kesme ayırma seti, hava yastığı, emprovize malzeme yardımıyla yaralıyı enkaz altından çıkartarak ATT ve Paramedik öğrencilerine öğretim görevlileri nezaretinde teslim edildi" dedi.