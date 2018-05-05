Eriğin kilosunun fiyatı 100 TL’den 6 TL’ye düştü

Piyasaya ilk çıktığında tadımlık olan, fiyatı pahalı olduğu için tane ile satın alınan erik, fiyatları düştüğü için artık her sofraya giriyor. Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi’nde kurulan Kapalı Pazar’daki tezgahlarda eriğin fiyatını gören vatandaşların yüzü gülüyor. Kilosunun 6 TL’ye düşmesiyle satışlarının gayet iyi gittiğini belirten erik satıcısı Hüseyin Vural, “Erik bize İznik’ten geliyor. Tadı hafif ekşi fakat ilerleyen haftalarda daha da güzel olacaktır. Kilosu 15-20 gün önce 100 TL’ye satılırken talep olmuyordu. Şuan 6 TL’ye vatandaşlarımız çok büyük bir ilgi gösteriyor. Buradan erik alanlar haftaya tekrar gelip alıyor. Biz mallarımıza o kadar güveniyoruz” dedi.