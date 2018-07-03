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03 Temmuz 2018 12:19

Erikli Tabiat Parkı çalışmaları başladı

Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Mustafa Bulut, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’yı ziyaret etti.

Erikli Tabiat Parkı çalışmaları başladı

03 Temmuz 2018 12:19


Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’yı makamında ziyaret eden Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Mustafa Bulut, burada Başkan Bakıcı ile bir süre görüştü. Yapılan görüşmede ağırlıklı olarak geçen günlerde Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Erikli Köyü sınırları içerisinde yer alan Atatürk Köşkü’nün bulunduğu alanın, Erikli Tabiat Parkı olarak ilan edilmesi konusu yer alırken bu görüşme ile birlikte tabiat parkının çalışmaları da başlamış oldu. Ziyaretin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Bakıcı “Atatürk Köşkümüzün olduğu alanın Tabiat Parkı ilan edilmesinin ardından ziyaretimize gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürüne nazik ziyaretleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisiyle yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk” dedi.




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