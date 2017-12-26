Türbeleri yılda 2 milyon kişi ziyaret ediyor.

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Kayı Boyu’nun lideri Ertuğrul Gazi’nin Söğüt’te bulunan ve Osman Gazi’nin kayınpederi ve Osmanlı Devleti’nin manevi kurucusu Şeyh Edebali’nin Bilecik’te bulunan türbelerini yılda 2 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

Diziler sonrası ziyaretçi sayısının ikiye katlandığını anlatan Bilecik Belediyesinde görevli Arkeolog Umut Özdemir, "Şeyh Edebali Hazretleri 1206 yılında Türkmenistan’ın Merv şehrinde dünyaya gelmiştir. Anadolu’ya geldiği noktalarda belli başlı şehirlerde tahsil hayatına başlamış ve Suriye’nin başkenti Şam’da da tahsil hayatını tamamlamıştır. Yüksek tahsilini orada bitirmiştir. Sultan Sultan Alâeddin Keykubat tarafından Şeyh Edebali Hazretleri için Eskişehir-Söğüt arasındaki Uludere köyündeki zaviye yapılarak kendisi buraya yerleştirilmiştir. Orada Müslümanlık adına, İslamiyet adına talebeler yetiştirmiş, öğrenciler yetiştirmiş olan önemli bir ahi reisidir, din bilginidir, alimdir aslında Şeyh Edebali Hazretleri. Biz manevi kurucu sıfatı taşıyan bir zat olarak biliyoruz Edebali Hazretlerini" dedi.

"Şeyh Edebali Hazretleri ile Osman Gazi’nin tanışıklıkları Ertuğrul Gazi’ye kadar dayanmakta"

Şeyh Edebali Hazretleri ile Osman Gazi’nin tanışıklıklarının Ertuğrul Gazi’ye kadar dayanmakta olduğunu anlatan Özdemir, "O zamanki dönemlerde Osman Gazi sık, sık Edebali Hazretlerini ziyaret edip onun dini sohbetlerine katılıyor ve ondan eğitim alıyordu aslında. Hatta şöyle de bir hikayeleri bulunmaktadır. Osman Gazi’nin görmüş olduğu bir rüya, çınar rüyası hadisesi. Bu rüya Osman Gazi Şeyh Edebali Hazretlerinin dergahında görüyor. Osman Gazi o gün Edebali Hazretleri’nin dini sohbetlerine katıldıktan sonra zaviyesinde misafir olarak kalıyor. Misafir olarak kaldığı zaviyede Osman Gazi bir uzanıyor ki karşısında Kuran’ı Kerim. Kuran’ı Kerim olan bir odada ayaklarını uzatarak uzanmanın saygısızlık olacağı düşüncesiyle oturur vaziyete geçip, Kuran’ı Kerim’i okumaya başlıyor ve o gece bir rüya görüyor. Rüyası şu şekildedir; Şeyh Edebali Hazretleri’nin koynundan çıkan bir ay Osman Gazi’nin koynuna giriyor ve bunun sonucunda Osman Gazi’nin karnından ulu bir çınarın çıktığını anlatıyor Osman Gazi. Şeyh Edebali Hazretleri bu rüyayı şu şekilde yorumluyor. ’Evlat, Hak Teala sen ve senin sonra bir beylik, bir devlet, bir imparatorluk başlayacak. Sen ve senden sonra gelecek neslin cihana hakim olacaksın’ müjdesini veriyor Osman Gazi’ye. Bu rüyadan sonrada Osmanlı Devleti bu topraklarda tohumları atılıyor, burada artık bu çınar bu noktada yeşermeye başlıyor. 6 asır boyunca 3 kıtaya hükmeden bir yolculuk bu noktadan itibaren başlıyor" dedi.

"Şeyh Edebali, Osman Gazi’ye dini, siyaseti, ilmi, adaleti, hak, hukuk kavramlarını tamamıyla öğretmiş"

Şeyh Edebali Hazretlerinin Osmanlı Devleti üzerindeki etkisinden bahseden Özdemir, "Şeyh Edebali Hazretleri bu devleti asil kılan Osman Gazi’ye yol gösteren onun yoluna ışık olan bir zat-ı muhteremdir. Nasıl Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin hocası Akşemseddin olarak görüyorsak aslında bu akıl hocası sisteminin başladığı ilk noktadır Şeyh Edebali Hazretleri. Bu noktada bu devletin kurulmasında çok büyük pay sahibi olan insanlardan birisidir ki, bu nedenle asil kurucudan daha öte bir sıfatı olan manevi kurucu sıfatı taşımaktadır Edebali Hazretleri. Osman Gazi’ye dini, siyaseti, ilmi, adaleti, hak, hukuk kavramlarını tamamıyla öğretmiş ve bu donanımı tamamıyla Osman Gazi’ye yüklemiş olan bir insandır. Bu nedenle siyaset noktasında bu devletin temeli bu noktada atılması noktasında çok büyük pay sahibi vardır. Edebali Hazretleri gerçekten de Osman Gazi’nin önemli bir hocası, yol gösteren ve din bilgini olarak da adlandırabiliriz" dedi.

"Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid dizlerinin Bilecik’e katkısı çok büyük oldu"

Arkeolog Umut Özdemir, Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid dizlerinin Bilecik’e katkısının çok büyük olduğunu belirtti. Özdemir, "Çünkü Diriliş Ertuğrul dizisi tamamıyla Ertuğrul Gazi’nin hayatını anlatmaktadır ve Ertuğrul Gazi’nin de Bilecik’in Söğüt ilçesinde metfun olarak bulunmasından dolayısıyla da ciddi anlamda bir ziyaretçi akını gerçekleşiyor. Payitaht dizisinde belli başlı dönemlerde Şeyh Edebali Hazretlerine atıfta bulunuyorlar. Önemli sözlerini zikrediyorlar ve bazı bölümlerde de Şeyh Edebali Hazretlerine yer veriyorlar. İnsanların da bu dizileri izledikten sonra ciddi anlamda bu önemli zat-ı muhteremlere ziyaret gerçekleştiriyorlar. Diziler öncesindeki dönemle diziler sonrasındaki dönemi karşılaştırdığımız esnada ciddi anlamda dizilerin çok büyük bir katkısı bulunmakta. Yani Türkiye’nin 7 bölgesinden, birçok şehrinden, gencinden, yaşlısından, çoluğundan, çocuğundan birçok insan bu dizileri takip ediyor. Takip ettikleri bu dizilerinde nerede hayat hikayelerinin nerede anlatıldığı, bu hadiselerin nerede yaşadığını merak etmek adına bu noktaları hep ziyaret ediyorlar. Ecdadını geçmiş dönemdeki mirasına nasıl sahip çıktıysa bu dönemde yaşamış olan bu insanlarda tarihine, kültürüne bu şekilde geleneğine, göreneğine, örf ve adetlerine sahip çıkarak bu önemli insanları bulundukları yerde ziyaret ediyorlar ve bu ziyarette gerçekten ciddi anlamda bir burada akın oluşturuyor ve turizm adına büyük bir verimlilik sağlıyor bu noktada" diye konuştu.

"Yılda 2 milyon kişi ziyaret ediyor"

Dizler sonrası, Bilecik’e gelen yerli ve yabancı turist sayısının 2 milyona ulaştığı anlatan Özdemir, sözlerine şöyle devam etti;

"Kış ayı sebebiyle ziyaretçi sayısı şuan ki dönemlerde azalmış durumda. Ancak kışın yerini ilkbahara bırakmasıyla beraber artık burada turizm canlanıyor ve ciddi anlamda burada ziyaretçi sayısı da artıyor. İlkbahar’da Mart ayında başlayacak olan ziyaretlerle beraber aylık periyotlarda toplamda 200 bine yaklaşık insan bu noktada bu ziyaretleri burada gerçekleştiriyorlar. Turizme gerçekten bu noktada can katıyorlar. Yaza doğru da bu sayılar tabi ki ikiye katlanır bir şekilde de devam ediyor. Kış ayı itibariyle de ziyaretçi sayısı azalarak, aslında toplamda yekun olarak da bahsedecek olursak da yaklaşık 2 milyona yakın insan bu noktada Söğüt ve Bilecik’i ziyaret edip çok önemli bir noktada bu sayıda ulaştırıyorlar. Bizler ziyaretçilerimize Ertuğrul Gazi’nin meftun olarak bulunduğu Şeyh Edebali Hazretlerinin kabirlerinin bulunduğu bu önemli noktada Osmanlı Devleti’nin temellerinin atıldığı kuruluşa ev sahipliği yapmış olan Bilecikimizde her zaman ağırlamaya hazırız. Bütün izleyicilerimize de buradan Bilecikimizi Osmanlı Devleti’nin kurulduğu bu topraklarda önemli insanların kabirlerinin bulunduğu bu mekana hepsini davet ediyoruz ve herkesi Bilecik’e bekliyoruz."