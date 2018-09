Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri başladı

737. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri; Ertuğrul Gazi’nin türbesine ziyaret ile başladı. Ardından Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Türk Büyükleri Anıtı’na çelenk sundu.

"Ertuğrul Gazi’ye 1281 tarihinde uç beyliği verildiği günden bu yana da Söğüt’te toy toplanıyor"

737. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerinin bugün itibariyle başladığını anlatan Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, "Sözlerime Ertuğrul Gazi’nin ‘O bizim boyumuzun ışığıdır’ dediği Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye ettiği nasihatten bir alıntıyla başlamak istiyorum. ’Geçmişini bilmeyen, geleceğini de bilemez. Geçmişini iyi bil ki geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki nereye gideceğini unutmayasın’ geçmiş geleceğe gelenekle taşınır. Milletler gelenekleri ne kadar kadim ise o kadar büyüktür. Milletler geleneklerini gelecek nesillere aktarabildiği ölçüde uzun ömürlüdür. Beylerin, devlet adamlarının toy toplaması da milletimizin kadim geleneklerinden biridir. İlk toy, Asya Hun İmparatorluğuna, Metehan’a kadar uzanmaktadır. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad tarafından Ertuğrul Gazi’ye 1281 tarihinde uç beyliği verildiği günden bu yana da Söğüt’te toy toplanıyor. Hiç şüphe yok ki, bu gelenek milletin bölünmez bütünlüğü ve devletin bekası için yegane hazinedir. Tam da bu noktada Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu tespitini bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum. ‘Arkadaşlar, gidip, Toros Dağları’na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez’. Ertuğrul Gazi toyunu 737 yıldır yaşatan Yörük beylerine, yiğitlere, bacılara selam. Şüphesiz Ertuğrul Gazi’de onun boyunun ışığı Şeyh Edebali’de dar-ı bekaya göçüp gittiler. Ancak, miras bıraktıkları devlet ve medeniyet tasavvuru yüzyıllardır hayatta ve dimdik ayaktadır. ‘And olsun ki üstte mavi gök, altta yağız yer yarılmadıkça, zulme boyun eğmeyeceğim’ diyen Ertuğrul Gazi sanki zalimlere bugün meydan okumaktadır. Şeyh Edebali, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ diye sanki Osman beye değil de bugün bize nasihat etmektedir. Zaman ve mekan ötesinden gelen bu sözler bize kutsal bir vasiyettir. Bu vasiyeti yerine getirmek de bizim boynumuzun borcudur" dedi.

"Bu devlet ve medeniyet tasavvuru bize mirastır"

Vali Büyükakın sözlerine devletin ve medeniyetin tasavvuru kendilerine miras olduğunu anlatarak, "Bu mirası korumak, yüceltmek ve gelecek nesillere devretmek de bizim boynumuzun borcudur. Devraldığımız sancağı hakkıyla taşımak ve gururla devretmek için varlığımızı bu geleneğin yücelmesine adamalıyız. Bu noktada Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerinin çıtasını her yıl daha yukarı taşıyacak şekilde hazırlıklar yapıyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren tevarüs ettiğimiz devlet ve medeniyet tasavvuruna dair uluslararası sempozyumlar dizisini başlatacağız. İlk sempozyum kuşkusuz Uluslararası Ertuğrul Gazi Sempozyumu olacaktır. Çalışmaların yeterli bir olgunluğa ulaşmasının ardından ödüllü kültür, sanat ve edebiyat etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Çocuklarımız rüya çınarına can veren Malazgirt ruhunu, Söğüt ruhunu ancak ve ancak Dede Korkutları, Yunus Emreleri, Hayme anaları, Sultan Alparslanları, Fatihleri modellediğinde yaşatabilirler. Dolayısıyla, sözünü ettiğim yapım çalışmalarına yönelik faaliyetler, Söğüt ruhunu yaşatmak açısından son derece hayati öneme haizdir. Söğüt ruhunu yaşatma noktasında son derece önemsediğimiz bir başka husus ise toyumuzu gönül coğrafyamızı kuşatacak şekilde genişletmek, Türkiyeyi ve dünyayı ilgilendiren konularda, hak, hakkaniyet, medeniyet esaslı uluslararası çözüm arayışlarına yeni bir merkez yapmaya dair arzumuzdur. Bu hususların tamamını dikkate alarak, toyumuzun bütün bir yıla yayılan çalışma ve etkinlikler dizisinin son toplantısı ve sonraki yıllarda yapılacakların konuşulacağı ilk toplantı olarak tasarlanması gerektiğini düşünüyorum. Nasip olursa bu cumartesi akşamı Yörük beylerimizle bey çadırında toyumuzu toplayıp bu konuları bir kez daha istişare edecek ve ardından çalışmalarımıza başlayacağız. Niyetimiz hayırdır, inşallah akıbetimiz de hayır olacaktır. Bize düşen halis niyetle işe koyulmak ve gayret göstermektir. Şüphesiz, gayret bizden, tevfik Allah’tandır. Bu duygu ve düşüncelere bir kez daha yurdumuzun dört bir yanından gelerek toyumuza can veren Yörük beylerine, alperenlere, bacılara ve organizasyonda emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve kişilere ayrı, ayrı teşekkür ediyor, toyumuzun hayırlı uğurlu olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

"Bugün Ertuğrul Gazi Han’ı anıp dualarımızı şükranlarımızı sunacağız"

Son olarak söz alan Aksakallılar Meclis Başkanı Niyazi Çapa ise "Baharın gelmesi ile başlayan ülkemizin her yöresinde ecdadımızı anıp, dualarımızı, şükranlarımızı sunduğumuz toylarımız devam etti. Ağustos ayı sonu Ahlat ve Malazgirt’te Sultan Alparslan’ı, Eylül ayının ilk haftası Karacahisar Eskişehir’de Osmanlı Cihan Devleti’nin kuruluşunun Cuma Hutbesi ilan eden Dursun Fakih Hazretlerini andık. Pazar günü ise devlet anamızı Hayme Ana’yı andık, dualarımızı gönderdik. Bugün ise dedemiz Ertuğrul Gazi Han’ı anıp dualarımızı şükranlarımızı sunacağız. Törenler bitiminde Osmanlı’nın kurucusu manevi mimarı Bilecik’te Şeyh Edebali hazretlerinin türbesini ziyaret edeceğiz inşallah. Gelecek hafta Bursa’da Osmangazi Han ile Orhangazi Han’ın türbesini ziyaret edip Orhaneli’nde toya katılacağız. Bizlere cennet vatanı miras bırakan şanlı ecdadımızı ve geçmişin güzelliklerini genç nesillere aktaran köprüler olmaya, tarih bilinçlerini daha da geliştirmelerini sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Tören halk oyunları gösterisiyle son bulurken, Ertuğrul Gazi Türbesi bahçesine geçen heyet, geleneksel şifalı pilav ikramı için kurban kesimine katıldı.

Programa Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Söğüt İlçe Kaymakamı Murat Öztürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin, kurum müdürleri, Yörük federasyonu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.